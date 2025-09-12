Запланована подія 2

В Україні зростатиме ціна на соняшник: у чому причина

жнива
Фото: Сумська ОВА

Станом на початок вересня в Україні зібрано понад 200 тисяч тонн соняшника. Наразі активніше триває збір врожаю у південних регіонах, до яких поступово підключається і центр країни. Високоолеїновий соняшник зараз у фокусі переробників. Його ціна стартує від 31 300 грн/т, а за великі обсяги вони готові платити понад 33 000 грн/т.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Яка врожайність

Зазначається, що наразі у різних регіонах країни суттєво різняться  показники врожайності соняшника.

"Якщо південь демонструє лише 1–1,3 т/га, то в центрі України ситуація краща", - зауважують аналітики.

Вони прогнозують, що у короткостроковій перспективі ціна на соняшник може зростати на 100–300 грн/т щотижня. Водночас у другій половині вересня на ринок надійдуть значні обсяги із  північних та західних регіонів. Це збільшить пропозицію і може знизити ціни до рівня близько 26 500 грн/т.

Високоолеїновий соняшник користується підвищеним попитом

Окремий сегмент формує високоолеїновий соняшник, який користується підвищеним попитом. Його олія частково заміщує дефіцит оливкової, виробництво якої у країнах Середземномор’я скорочується.

"Високоолеїновий соняшник зараз у фокусі переробників. Його ціна стартує від 31 300 грн/т, а за великі обсяги вони готові платити понад 33 000 грн/т. Через проблеми з виробництвом оливкової олії в Європі попит буде зберігатися, і взимку можливе підвищення закупівельних цін до 35 000 грн/т", — підкреслюють аналітики.

Аграрії прогнозують, що цього року врожай соняшнику зменшиться на 7% до 10,1 млн тонн.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. 

Автор:
Світлана Манько