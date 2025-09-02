Експорт олії з України впав до історичного мінімуму за останні три роки

Експорт соняшникової олії з України в серпні скоротився до 150 тисяч тонн. Це мінімальний місячний обсяг за понад три роки, і другий найнижчий показник за майже 14 сезонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані АПК-Інформ.

Зазначається, що скорочення відбулося за всіма основними напрямками, зокрема не фіксувалося поставок до Індії.

"Зниження темпів експорту даного продукту у вказаний період зумовлено сезонними чинниками, зокрема скороченням пропозиції соняшнику на внутрішньому ринку, що обмежувало переробку, а також зниженням попиту з боку деяких імпортерів в очікуванні поставок більш дешевої олії із сировини нового врожаю", - йдеться в публікації.

За підсумками поточного 2024/25 маркетингового року, Україна експортувала 4,73 млн тонн соняшникової олії. Цей показник на 24% менший, ніж у попередньому сезоні, і є найнижчим за останні три сезони.

Основними факторами, що обмежили експорт даного продукту з України, стали менший урожай соняшнику у 2024 році та низька маржинальність його переробки. Водночас поставки на основні ринки збуту в сезоні, що вже завершився, дещо збільшились.

До трійки найбільших імпортерів української олії увійшли:

Індія — 767 тис. тонн (зростання на 44%);

— 767 тис. тонн (зростання на 44%); Іспанія — 656 тис. тонн (зростання на 11%);

— 656 тис. тонн (зростання на 11%); Італія — 504 тис. тонн (зростання на 28%).

Нагадаємо, протягом останніх трьох місяців Україна значно збільшила експорт соняшникової олії до Індії. У липні цей показник зріс на 57% порівняно з червнем, досягнувши 78 тис. тонн. Частка української олії в індійському імпорті вперше за два роки перевищила частку російської.