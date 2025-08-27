Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні будують завод з рафінації олії: яка потужність (ФОТО)

В Україні будують завод з рафінації олії
Фото: facebook.com/volshmatko

У Тернопільській області ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" на території індустріального парку Chortkiv-West розпочало будівництво заводу з рафінації олії, де виготовлятимуть 54 тисячі пляшок на добу.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

"Нарешті почали будівництво першого промислового підприємства в нашому індустріальному парку Chortkiv-West". Шість років праці команди, ковід, велика війна, але інвестори обрали Чортків! Дякую команді за такий чудовий результат", - зауважив Шматько.

Фото 2 — В Україні будують завод з рафінації олії: яка потужність (ФОТО)
Фото: facebook.com/volshmatko

Етапи будівництва

Зазначається, що ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" на першому етапі в 2025 році планує побудувати цех рафінації та дезодорації соняшникової олії потужністю 50 тонн на добу із залученням 39 найманих працівників.

Фото 3 — В Україні будують завод з рафінації олії: яка потужність (ФОТО)
Фото: facebook.com/volshmatko

Другий етап в 2026 році передбачає будівництво цеху розливу олії потужністю 54 тис. пляшок на добу і залучення 38 робітників, а третій в 2028 році - будівництво цеху приймання та переробки насіння соняшнику потужністю 150 тонн насіння на добу із залученням 56 працівників.

Фото 4 — В Україні будують завод з рафінації олії: яка потужність (ФОТО)
Фото: facebook.com/volshmatko

Індустріальний парк Chortkiv-West був зареєстрований в жовтні 2019 року на земельній ділянці площею 87,7 га.

Про ТОВ "А.В. Експорт Імпорт"

За даними youcontrol, ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" створене у 2017 році. Основним видом діяльності зазначено оптова торгівля продуктами харчування та виробництво олії та тваринних жирів.

Власниками компанії є Дарина Лупашко-Гуревич (50%),  Андрій Сніжко (25%) і та Валерій Юрескул (25%).

Нагадаємо, у травні в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" компанія Delta Food запустила нову лінію з розливу соняшникової олії. Інвестиції  у проєкт становлять 40 млн грн.

Автор:
Світлана Манько