В Україні будують завод з рафінації олії: яка потужність (ФОТО)

У Тернопільській області ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" на території індустріального парку Chortkiv-West розпочало будівництво заводу з рафінації олії, де виготовлятимуть 54 тисячі пляшок на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

"Нарешті почали будівництво першого промислового підприємства в нашому індустріальному парку Chortkiv-West". Шість років праці команди, ковід, велика війна, але інвестори обрали Чортків! Дякую команді за такий чудовий результат", - зауважив Шматько.

Етапи будівництва

Зазначається, що ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" на першому етапі в 2025 році планує побудувати цех рафінації та дезодорації соняшникової олії потужністю 50 тонн на добу із залученням 39 найманих працівників.

Другий етап в 2026 році передбачає будівництво цеху розливу олії потужністю 54 тис. пляшок на добу і залучення 38 робітників, а третій в 2028 році - будівництво цеху приймання та переробки насіння соняшнику потужністю 150 тонн насіння на добу із залученням 56 працівників.

Індустріальний парк Chortkiv-West був зареєстрований в жовтні 2019 року на земельній ділянці площею 87,7 га.

Про ТОВ "А.В. Експорт Імпорт"

За даними youcontrol, ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" створене у 2017 році. Основним видом діяльності зазначено оптова торгівля продуктами харчування та виробництво олії та тваринних жирів.

Власниками компанії є Дарина Лупашко-Гуревич (50%), Андрій Сніжко (25%) і та Валерій Юрескул (25%).

Нагадаємо, у травні в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" компанія Delta Food запустила нову лінію з розливу соняшникової олії. Інвестиції у проєкт становлять 40 млн грн.