В Україні запрацював завод з виготовлення вакуумних овочів та консервації: хто інвестував та скільки

В індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" розташованому у селищі Острів під Тернополем, почав роботу новий завод з виготовлення овочевих консервацій, солінь, а також вакуумації овочів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зазначається, що підприємство "Бабуся Маруся" випускає овочеві консерви та соління (огірки, квасоля; помідори й перець), а також напівфабрикати з вакуумованих овочів.

Як розповів Кисилевський, наразі завод вже вийшов на проектний обсяг виробництва і в 2025 році планує випустити 650 тонн консервації.

За його словами, обсяг інвестицій у запуск нового заводу склав 45 млн грн. Будівництво промислових приміщень загальною площею 1700 кв. м. та монтаж виробничих ліній тривало протягом 2024-25 років.

Наразі підприємство дає роботу 30 працівникам, незабаром планується збільшити штат у півтора рази. Також у планах налагодження експортних поставок до країн Балтії, в Ізраїль, Туреччину та Італію.

Хто інвестував

Згідно з даними YouControl, бенефіціаром ТОВ "Завод продовольчих товарів "Бабуся Маруся" є Тетяна Чайковська, дружина народного депутата Івана Чайковського Вона також є власницею агрохолдингу "Агропродсервіс".

"Агропродсервіс" створено в 1999 році. Компанія здійснює діяльність у Тернопільській та Івано-Франківській областях та спеціалізується на рослинництві та тваринництві, має в обробітку близько 45 тис. га землі. Агрохолдингу належать:

Комбікормовий завод (продуктивність — 15 т на годину);

"Тернопільський м'ясокомбінат";

Завод з переробки сої (продуктивність — 1,4 тис. т макухи на місяць);

Завод з виробництва насіння Cimbria продуктивність — 360 т на добу);

Елеватори.

Компанія також займається птахівництвом (2 млн голів), розведенням ВРХ (близько 6 тис. голів, з них 2 тис. голів дійного стада) і свиней (60 тис. голів).

Про "Західноукраїнський промисловий хаб"

Індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий хаб" площею понад 10 га створений у 2022 році на території мʼясокомбінату, який не працював більше 10 років, але зберіг потужну інженерну та логістичну інфраструктуру. Сьогодні парк має більше 58 тисяч кв. м реконструйованих промислових приміщень з висотою стель 5-10 метрів та власну підстанцію на 10 мВт.

Крім заводу "Бабуся Маруся", на території ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" працюють підприємства "Наша птиця" (переробка курятини), "Дельта Фуд" (виробництво соусів), "Тернопільський мʼясокомбінат" (агропереробка), а також логістичний центр, складами якого користуються 6 місцевих та 16 релокованих підприємств.

Підприємства індустріального парку забезпечують 860 робочих місць. Концепція парку передбачає створення 1300 робочих місць.

У травні в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" компанія Delta Food запустила нову лінію з розливу соняшникової олії. Інвестиції у проєкт становлять 40 млн грн.