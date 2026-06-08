Експорт агропродукції зростає: "Укрзалізниця" збільшила перевезення шроту та макухи на 16%

За січень–травень 2026 року “Укрзалізниця” наростила експорт агропродукції, перевізши залізницею 1,295 млн тонн шротів і макухи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

Цей показник на 16% перевищує обсяги відвантажень за аналогічний період минулого року.

Позитивна тенденція спостерігалася і безпосередньо у травні, коли залізничним транспортом на експорт перевезли 247 тисяч тонн макухи та шротів. Цей результат виявився на 3% вищим за показники попереднього місяця — квітня.

Паралельно з цим висхідний тренд за підсумками п’яти місяців зафіксовано і в сегменті експортних перевезень рослинної олії.

Попри те, що у травні обсяги транспортування цієї продукції дещо просіли і становили лише 133,6 тисячі тонн (що на 7% менше порівняно із квітнем), загальний результат з початку року залишається позитивним.

Так, залізничний експорт олії за січень–травень 2026 року сягнув 697 тисяч тонн, що на 0,13% більше, ніж за відповідний період 2025 року.

Нагадаємо, за підсумками січня та лютого 2026 року обсяги залізничних перевезень макухи і шротів на експорт сягнули майже 527 тис. т. Загальний показник експорту за два місяці поточного року виявився на 17,9% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.