Експорт шроту та макухи залізницею зріс на третину: підсумки першого кварталу

вагони
Понад 800 тисяч тонн шротів експортовано залізницею з початку року/Rail.insider

Упродовж січня–березня 2026 року “Укрзалізницею” було перевезено 808,6 тис. тонн макухи та шротів на експорт, що на 30,4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Динаміка перевезень

Зазначається, що березень став особливо продуктивним для перевізників: на експорт відправили понад 282 тис. тонн макухи та шротів.

Цей результат на 15,6% вищий за лютневий показник і в 1,6 раза перевищує обсяги березня минулого року.

Основним шляхом збуту залишаються сухопутні кордони, через які пройшло 79% усіх вантажів, тоді як на морські порти припав лише 21% поставок.

Експорт олії

Позитивну динаміку продемонстрували і перевезення олії. Так, у березні експортовано 158 тис. 900 т олії. Це на 9,1% більше за показник лютого і на 19,3% — за показник березня торік.

Із загального обсягу експорту через прикордонні переходи транспортовано 57%, а через порти — 43%.

У першому кварталі поточного року експортовано 420 тис. т олії. Обсяг на 4% перевищує показник відповідного періоду торік.

Нагадаємо, за підсумками січня та лютого 2026 року обсяги залізничних перевезень макухи і шротів на експорт сягнули майже 527 тис. т. Загальний показник експорту за два місяці поточного року виявився на 17,9% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб