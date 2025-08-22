В Украине заработал завод по изготовлению вакуумных овощей и консервации: кто инвестировал и сколько

В индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в поселке Остров под Тернополем, начал работу новый завод по изготовлению овощных консерваций, солений, а также вакуумации овощей.

Отмечается, что предприятие "Бабушка Маруся" выпускает овощные консервы и соления (огурцы, фасоль; помидоры и перец), а также полуфабрикаты из вакуумированных овощей.

Отмечается, что предприятие "Бабушка Маруся" выпускает овощные консервы и соления (огурцы, фасоль; помидоры и перец), а также полуфабрикаты из вакуумированных овощей.

Как рассказал Кисилевский, завод уже вышел на проектный объем производства и в 2025 году планирует выпустить 650 тонн консервации.

По его словам, объем инвестиций в запуск нового завода составил 45 млн. грн. Строительство промышленных помещений общей площадью 1700 кв. м. и монтаж производственных линий продолжался в течение 2024-25 годов.

В настоящее время предприятие дает работу 30 работникам, в скором времени планируется увеличить штат в полтора раза. Также в планах налаживания экспортных поставок в страны Балтии, Израиль, Турцию и Италию.

Кто инвестировал

Согласно данным YouControl, бенефициаром ООО "Завод продовольственных товаров "Бабушка Маруся" является Татьяна Чайковская, жена народного депутата Ивана Чайковского. Она также является владелицей агрохолдинга "Агропродсервис".

"Агропродсервис" создан в 1999 году. Компания работает в Тернопольской и Ивано-Франковской областях и специализируется на растениеводстве и животноводстве, имеет в обработке около 45 тыс. га земли. Агрохолдингу принадлежат:

Комбикормовый завод (производительность - 15 т в час);

"Тернопольский мясокомбинат";

Завод по переработке сои (производительность - 1,4 тыс. т жмыха в месяц);

Завод по производству семян Cimbria производительность – 360 т в сутки);

Элеваторы.

Компания также занимается птицеводством (2 млн голов), разведением КРС (около 6 тыс. голов, из них 2 тыс. голов дойного стада) и свиней (60 тыс. голов).

О "Западноукраинском промышленном хабе"

Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб" площадью более 10 га создан в 2022 году на территории мясокомбината, не работавшего более 10 лет, но сохранившего мощную инженерную и логистическую инфраструктуру. Сегодня парк имеет более 58 тысяч кв. м реконструированных промышленных помещений с высотой потолков 5-10 м и собственную подстанцию на 10 мВт.

Кроме завода "Бабушка Маруся", на территории ИП "Западноукраинский промышленный хаб" работают предприятия "Наша птица" (переработка курятины), "Дельта Фуд" (производство соусов), "Тернопольский мясокомбинат" (агропереработка), а также логистический центр, складами которого пользуются 6 местных и логических предприятий.

Предприятия индустриального парка обеспечивают 860 рабочих мест. Концепция парка предполагает создание 1300 рабочих мест.

В мае в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб" компания Delta Food запустила новую линию по разливу подсолнечного масла. Инвестиции в проект составляют 40 млн. грн.