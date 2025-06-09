Производитель Veladis планирует перерабатывать украинскую речную рыбу (ФОТО)

Крупнейший в Украине завод по переработке рыбы в прифронтовом Запорожье Klion Group, производящий продукцию под торговой маркой Veladis, планирует освоить промышленную переработку украинской речной рыбы.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, компания, дающая работу 1200 запорожцам, выпускает 250 наименований рыбопродукции.

Как рассказал нардеп, консервы, пасты, икра, рыбные бургеры, палочки и фарши – все это многообразие производят в достаточно жестких условиях, ведь в самом теплом цехе температура +12, а на складах до -22. Еще одна особенность производства – рыбный запах, к которому определенное время нужно привыкать.

Ежеминутно с конвейера предприятия сходит 60 банок сельди. В общей сложности ежемесячно здесь выпускают 800 тонн готовой продукции. Кисилевский подчеркнул, что мощности позволяют эту цифру утроить, но сдерживает производство дефицита кадров, ведь значительная часть трудового коллектива служит в ВСУ.

Кисилевский подчеркнул, что, несмотря на близость фронта и сложности военного времени, завод строит амбициозные планы по развитию.

В частности, вдобавок к импортной рыбе здесь планируют освоить промышленную переработку и украинской речной, такой как толстолоб, карп, судак. Сейчас идет поиск партнеров, способных обеспечить стабильные объемы поставки этой рыбы. Поставщика толстолоба уже нашли в Черкассах.

Кисилевский сообщил, что значительную часть импортной рыбы Klion Group вылавливает собственными судами. Компания имеет свой флот в Уругвае.

"Кроме собственно рыбы, вся остальная составляющая продукции, в частности упаковка, масло, соль — украинского производства. А как только закончится война и разблокируются инвестиционные программы, компания планирует заняться и разведением рыбы в Украине", — рассказал нардеп.

Заметим, закупка украинской рыбной продукции – это еще один важный шаг к реализации инициативы Минагрополитики по импортозамещению и поддержке отечественного производителя.

Напомним, что в апреле 2025 года состоялись первые аукционы по закупке рыбной продукции отечественного производства для ВСУ

Также Государственное учреждение "Генеральная дирекция государственной уголовно-исполнительной службы Украины" закупило рыбу отечественного производства для лиц, которые держатся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах и лагерях для военнопленных.