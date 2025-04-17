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В Украине впервые закупили отечественную рыбу для ВСУ: кто победил на аукционе

рыба
Фото: Freepik

В Украине прошел первый аукцион по поставкам рыбной продукции отечественного производства для обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, это еще один важный шаг к реализации инициативы Минагрополитики по импортозамещению и поддержке отечественного производителя.

Коваль напомнил, что в 2024 году государство закупило иностранную рыбу более чем на 1 миллиард долларов. Речь идет о хеке, пангасиусе и других.

"Сегодня отечественные производители готовы закрывать государственные заказы украинской рыбой. Мы видим реальный потенциал нашей рыбной отрасли – и будем его развивать", – подчеркнул министр.

Он добавил, что результаты аукциона говорят сами за себя:

  • На импортный лот с сайдой и щепкой – ни одного участника.
  • А вот на украинские толстолоб, карп и форель – активная конкуренция среди поставщиков.

Как сообщил Коваль, Государственный оператор тыла уже работает над расширением номенклатуры, чтобы в следующих аукционах украинских позиций было еще больше.

Кто победил на аукционах

В Минагрополитики уточняют, что аукцион прошел на платформе Prozorro и на нем были представлены четыре лота.

  • Лот №1 "Сайда, треска" – аукцион не состоялся, не пошел ни один участник.
  • Лот №2 "Товстолоб" (26 880,00 грн) подались 2 участника (ЧП "Посейдон плюс", ООО "Черномор Морепродукт"). Победитель – ЧП "Посейдон плюс" (26 308,78грн).
  • Лот №3 "Короп" (70 400,00 грн) направились 3 участника (ЧП "Посейдон Плюс", ООО "Черномор Морепродукт", ООО "Фишман Трейдинг"). Победитель – ЧП "Посейдон Плюс" (66 400,00 грн).
  • Лот №4 "Форель" (693268,80 грн). Победитель ООО "Фишман Трейдинг" (663768,00 грн). Был всего один участник.

Сообщается, что вся рыба будет поставлена для обеспечения военнослужащих ВСУ, служащих в Киеве и Киевской области.

Напомним, с 2025 года в Украинебудет расширена закупка свежей фермерской продукции для ВСУ. Это будет включать сезонные овощи и фрукты, в том числе кабачки, томаты, картофель, капусту и яблоки.

Автор:
Светлана Манько