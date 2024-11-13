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путь ветеранов
Категория
Агро
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Вместо хека толстолоб: в Украине планируют замещать импортные продукты питания отечественными

мороженая рыба
Фото: Freepik

Минагрополитики начинает политику реального импортозамещения в сфере продовольствия и вместе с Кабмином начинает формирование дорожной карты для переориентации госзакупок.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, в настоящее время в структуре государственных закупок большая часть — импортные продукты питания.

Министр убежден, что в рационе закупок продовольствия за государственные средства должна быть украинская рыба.

Коваль подчеркнул, что только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы почти на 40 миллиардов гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других.

"Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром. Мы уже имеем подтверждение главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным", — подчеркнул министр.

По его мнению, это положительно отразится на платежном балансе страны, создаст дополнительный спрос на выращенную в Украине рыбу и даст толчок для развития отрасли.

Министр отметил, что патриотизм должен проявляться во всех областях, а украинцы должны поддерживать украинское. Тем более что уже действует государственная программа национального кэшбэка "Покупай украинское" .

Напомним, с 2025 года в Украинебудет расширена закупка свежей фермерской продукции для ВСУ. Это будет включать сезонные овощи и фрукты, в том числе кабачки, томаты, картофель, капусту и яблоки.

Автор:
Светлана Манько