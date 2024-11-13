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Замість хека товстолоб: в Україні планують заміщувати імпортні продукти харчування вітчизняними
Мінагрополітики розпочинає політику реального імпортозаміщення в сфері продовольства і разом з Кабміном розпочинає формування дорожньої карти для переорієнтації держзакупівель.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
За його словами, наразі в структурі державних закупівель велика частина – імпортні продукти харчування. Зокрема, рибу державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону.
Міністр переконаний, що в раціоні тих, хто закуповує продовольство за державні кошти, повинна бути українська риба.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Коваль наголосив, що лише минулого року державою було закуплено імпортної риби на майже 40 мільярдів гривень. Мова йде про хек, пангасіус та інші.
"Наша мета – змінити політику державних закупівель на користь української риби. Наприклад, в раціоні ЗСУ хек можна замістити товстолобом і білим амуром. Ми вже маємо підтвердження головного дієтолога МОЗ, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним", - підкреслив міністр.
На його думку, це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку галузі.
Міністр зауважив, що патріотизм повинен проявлятися у всіх сферах, а українці мають підтримувати українське. Тим більше, що вже діє державна програма національного кешбеку "Купуй українське".
Нагадаємо, з 2025 року в Україні розширять закупівлі свіжої фермерської продукції для ЗСУ. Це включатиме сезонні овочі та фрукти, зокрема кабачки, томати, картоплю, капусту й яблука.