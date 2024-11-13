Замість хека товстолоб: в Україні планують заміщувати імпортні продукти харчування вітчизняними

Мінагрополітики розпочинає політику реального імпортозаміщення в сфері продовольства і разом з Кабміном розпочинає формування дорожньої карти для переорієнтації держзакупівель.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, наразі в структурі державних закупівель велика частина – імпортні продукти харчування. Зокрема, рибу державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону.

Міністр переконаний, що в раціоні тих, хто закуповує продовольство за державні кошти, повинна бути українська риба.

Коваль наголосив, що лише минулого року державою було закуплено імпортної риби на майже 40 мільярдів гривень. Мова йде про хек, пангасіус та інші.

"Наша мета – змінити політику державних закупівель на користь української риби. Наприклад, в раціоні ЗСУ хек можна замістити товстолобом і білим амуром. Ми вже маємо підтвердження головного дієтолога МОЗ, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним", - підкреслив міністр.

На його думку, це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку галузі.

Міністр зауважив, що патріотизм повинен проявлятися у всіх сферах, а українці мають підтримувати українське. Тим більше, що вже діє державна програма національного кешбеку "Купуй українське".

Нагадаємо, з 2025 року в Україні розширять закупівлі свіжої фермерської продукції для ЗСУ. Це включатиме сезонні овочі та фрукти, зокрема кабачки, томати, картоплю, капусту й яблука.