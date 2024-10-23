Майже 67 тонн: в Україні розпочалась кампанія зариблення водойм (ФОТО)

В Україні розпочалось зариблення водойм за кошти, які отримали місцеві бюджети від спеціального використання водних біоресурсів через прозорі аукціони на промисловий вилов риби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, масштабні заходи зі вселення молоді водних біоресурсів відбулися на Черкащині. Там, відповідно до програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області та поліпшення їх екологічного стану на 2023-2028 роки, з обласного бюджету виділено майже 4 млн грн на зариблення Кременчуцького водосховища.

Зазначається, що за підтримки Черкаської ОВА на першому етапі до Кременчуцького водосховища в межах Черкас випущено 134 тис. екз. товстолоба загальною вагою понад 24 тонни. Всього до водойми планується вселити близько 370 тис. рибин (майже 67 тонн).

Повідомляється, що поки мальки не розійдуться по акваторії водосховища, – місце зариблення у посиленому режимі патрулюватиме Черкаський рибоохоронний патруль Держрибагентства.

В МінАПК наголошують, що реформи в рибній галузі надали можливість отримати додатковий ресурс для зариблення водойм і державному бюджету. Зокрема, у 2025 році передбачено спрямування коштів, одержаних від зростання стартової ціни на аукціоні з продажу права на спеціальне використання водних біоресурсів, для здійснення заходів із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти .

Зауважимо, у рибній галузі відбулись реформи – ухвалено законопроєкт №7616, котрий запустив розподіл квот на вилов риби на онлайн-аукціонах, пришвидшив документообіг, ввів електронний квиток для рибалок і створив Єдину держсистему управління "еРиба". Докладніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.