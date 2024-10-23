Почти 67 тонн: в Украине началась кампания зарыбления водоемов (ФОТО)

В Украине началось зарыбление водоемов за средства, которые получили местные бюджеты от специального использования водных биоресурсов из-за прозрачных аукционов на промышленный лов рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, масштабные мероприятия по вселению молодежи водных биоресурсов прошли в Черкасской области. Там, согласно программе развития рыбного хозяйства водоемов Черкасской области и улучшению их экологического состояния на 2023-2028 годы, из областного бюджета выделено почти 4 млн. грн. на зарыбление Кременчугского водохранилища.

Отмечается, что при поддержке Черкасской ОВА на первом этапе в Кременчугское водохранилище в пределах Черкасс выпущено 134 тыс. экз. толстолобая общим весом более 24 тонн. Всего в водоем планируется вселить около 370 тыс. рыб (почти 67 тонн).

Сообщается, что пока мальки не разойдутся по акватории водохранилища, место зарыбления в усиленном режиме будет патрулировать Черкасский рыбоохранный патруль Госрыбагентства.

В МинАПК отмечают, что реформы в рыбной отрасли предоставили возможность получить дополнительный ресурс для зарыбления водоемов и государственному бюджету. В частности, в 2025 году предусмотрено направление средств, полученных от роста стартовой цены на аукционе по продаже права на специальное использование водных биоресурсов для осуществления мероприятий по вселению водных биоресурсов в рыбохозяйственные водные объекты.

Заметим, в рыбной отрасли прошли реформы – принят законопроект №7616, запустивший распределение квот на отлов рыбы на онлайн-аукционах, ускоривший документооборот, введя электронный билет для рыбаков и создавший Единую госсистему управления "эРыба". Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.