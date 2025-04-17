В Україні вперше закупили вітчизняну рибу для ЗСУ: хто переміг на аукціоні

В Україні відбувся перший аукціон з постачання рибної продукції вітчизняного виробництва для забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, це ще один важливий крок до реалізації ініціативи Мінагрополітики з імпортозаміщення та підтримки вітчизняного виробника.

Коваль нагадав, що у 2024 році держава закупила іноземної риби більш як на 1 мільярд доларів. Мова йде про хек, пангасіус та інші.

"Сьогодні вітчизняні виробники готові закривати державні замовлення українською рибою. Ми бачимо реальний потенціал нашої рибної галузі – і будемо його розвивати", – підкреслив міністр.

Він додав, що результати аукціону говорять самі за себе:

На імпортний лот із сайдою та тріскою – жодного учасника.

А от на українські товстолоб, короп і форель – активна конкуренція серед постачальників.

Як повідомив Коваль, Державний оператор тилу вже працює над розширенням номенклатури, щоб у наступних аукціонах українських позицій було ще більше.

Хто переміг на аукціонах

В Мінагрополітики уточнюють, що аукціон відбувся на платформі Prozorro і на ньому були представлені чотири лоти.

Лот №1 "Сайда, тріска" – аукціон не відбувся, не подався жоден учасник.

Лот №2 "Товстолоб" (26 880,00 грн) подалися 2 учасника (ПП "Посейдон плюс", ТОВ "Чорномор Морепродукт"). Переможець - ПП "Посейдон плюс" (26 308,78грн).

Лот №3 "Короп" (70 400,00 грн) подалися 3 учасника (ПП "Посейдон Плюс", ТОВ "Чорномор Морепродукт", ТОВ "Фішман Трейдинг"). Переможець – ПП "Посейдон Плюс" (66 400,00 грн).

Лот №4 "Форель" (693 268,80 грн). Переможець ТОВ "Фішман Трейдинг" (663 768,00 грн). Був лише один учасник.

Повідомляється, що вся риба буде поставлена для забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які служать в Києві та Київській області.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні розширять закупівлі свіжої фермерської продукції для ЗСУ. Це включатиме сезонні овочі та фрукти, зокрема кабачки, томати, картоплю, капусту й яблука.