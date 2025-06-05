Украинцы потребляют вдвое меньше рыбы, чем в мире: правительство активизирует поддержку отечественного производства

Среднегодовое потребление рыбы в Украине составляет всего 13,2 кг на душу населения — почти вдвое меньше среднего мирового показателя.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой заявление министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

По его словам, у Украины есть значительный водный потенциал: 24,2 тысячи квадратных километров поверхностных вод, выход к морю. Но при этом украинцы употребляют почти вдвое меньше рыбы, чем в среднем по миру.

Минагрополитики уже запустило ряд инициатив, направленных на импортозамещение и поддержку украинского рыбоводства:

обновлена номенклатура Каталога продуктов питания ВСУ для включения отечественной рыбы;

расширен каталог Prozorro Market позициями украинской рыбы, в частности толстолобиком и карпом в виде филе и стейков;

через платформу Prozorro уже закуплены толстолоба, карпа и форель для нужд ВСУ в Киеве и области;

реализовано пилотный проект в Винницкой области в учреждениях исполнения наказаний, где закуплено филе толстолоба.

"Наша рыба – качественная, проверенная, безопасная. И главное – она работает на национальную экономику, продовольственную безопасность и устойчивое развитие. Поддержка внутреннего производителя – это стратегическое решение и прямой экономический эффект для отрасли, дополнительный заказ для агропроизводителей, стабильная занятость в регионах и укрепление продовольственной независимости государства".

Также Коваль провел совещание по увеличению доли отечественной рыбной продукции в государственных закупках. В нем приняли участие первый заместитель Тарас Высоцкий, а также представители силовых структур и ключевых государственных заказчиков – Минобороны, Нацгвардии, МВД, ГНСУ, ГУР и Государственного оператора тыла. Обсуждали пути постепенного наращивания доли украинской рыбы в рационах питания военнослужащих и других категорий граждан, питающихся за счет госбюджета.

Добавим, Кабинет министров принял постановление, запускающее новый инструмент государственной поддержки аквакультуры. Впервые в истории часть средств, полученных от электронных торгов на право специального использования водных биоресурсов, будет направляться исключительно на зарыбление украинских водоемов.