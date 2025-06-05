- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці споживають удвічі менше риби, ніж у світі: уряд активізує підтримку вітчизняного виробництва
Середньорічне споживання риби в Україні становить лише 13,2 кг на душу населення — майже вдвічі менше, ніж середній світовий показник.
Про це інформує Delo.ua з посиланням заяву міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.
За його словами, Україна має значний водний потенціал: 24,2 тисячі квадратних кілометрів поверхневих вод, вихід до моря. Але при цьому українці вживають майже вдвічі менше риби, ніж у середньому по світу.
Мінагрополітики уже запустило низку ініціатив, спрямованих на імпортозаміщення та підтримку українського рибництва:
- оновлено номенклатуру Каталогу продуктів харчування ЗСУ для включення вітчизняної риби;
- розширено каталог Prozorro Market позиціями української риби, зокрема товстолобиком і коропом у вигляді філе та стейків;
- через платформу Prozorro вже закуплено товстолоба, коропа та форель для потреб ЗСУ у Києві та області;
- реалізовано пілотний проєкт у Вінницькій області в установах виконання покарань, де закуплено філе товстолоба.
"Наша риба – якісна, перевірена, безпечна. І головне – вона працює на національну економіку, продовольчу безпеку та сталий розвиток. Підтримка внутрішнього виробника – це стратегічне рішення і прямий економічний ефект для галузі, додаткове замовлення для агровиробників, стабільна зайнятість у регіонах і зміцнення продовольчої незалежності держави", – підкреслив Коваль.
Також Коваль провів нараду, стосовно збільшення частки вітчизняної рибної продукції у державних закупівлях. У ній взяли участь перший заступник Тарас Висоцький, а також представники силових структур і ключових державних замовників – Міноборони, Нацгвардії, МВС, ДПСУ, ГУР та Державного оператора тилу. Обговорювали шляхи поступового нарощування частки української риби в раціонах харчування військовослужбовців та інших категорій громадян, які харчуються коштом держбюджету.
Додамо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає новий інструмент державної підтримки аквакультури. Вперше в історії частина коштів, отриманих від електронних торгів на право спеціального використання водних біоресурсів, буде спрямовуватись виключно на зариблення українських водойм.