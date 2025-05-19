Уряд запустив новий механізм підтримки аквакультури: кошти з аукціонів підуть на зариблення водойм

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає новий інструмент державної підтримки аквакультури. Вперше в історії частина коштів, отриманих від електронних торгів на право спеціального використання водних біоресурсів, буде спрямовуватись виключно на зариблення українських водойм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінагрополітики.

Урядове рішення передбачає створення замкнутого фінансового циклу: зростання доходів — інвестиції у відновлення — сталий розвиток галузі. Це стане важливим кроком до формування довгострокової моделі збереження та розширення водних біоресурсів.

Очікується, що новий механізм сприятиме:

розвитку вітчизняного виробництва рибопосадкового матеріалу;

підвищенню біологічної продуктивності водойм;

більш ефективному та збалансованому управлінню водними ресурсами.

Фінансування заходів з відновлення водних екосистем здійснюватиметься в межах нової бюджетної програми. Головним розпорядником коштів виступає Міністерство аграрної політики та продовольства України, а відповідальним виконавцем — Державне агентство меліорації та рибного господарства (Держрибагентство).

Додамо, торік виробництво продукції аквакультури зросло майже на 22% – до 18 621 тонни. Головними виробниками риби стали п’ять регіонів України.