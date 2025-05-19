Правительство запустило новый механизм поддержки аквакультуры: средства с аукционов пойдут на зарыбление водоемов

Кабинет министров принял постановление, запускающее новый инструмент государственной поддержки аквакультуры. Впервые в истории часть средств, полученных от электронных торгов на право специального использования водных биоресурсов, будет направляться исключительно на зарыбление украинских водоемов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минагрополитики.

Правительственное решение предполагает создание замкнутого финансового цикла: рост доходов – инвестиции в восстановление – устойчивое развитие отрасли. Это станет важным шагом в формировании долгосрочной модели сохранения и расширения водных биоресурсов.

Ожидается, что новый механизм будет способствовать:

развитию отечественного производства рыбопосадочного материала;

повышению биологической производительности водоемов;

более эффективному и сбалансированному управлению водными ресурсами.

Финансирование мер по восстановлению водных экосистем будет осуществляться в рамках новой бюджетной программы. Главным распорядителем средств выступает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а ответственным исполнителем — Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства (Госрыбагентство).

Добавим, в прошлом году производство продукции аквакультуры выросло почти на 22% – до 18621 тонны. Главными производителями рыбы стали пять регионов Украины.