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В 2024 году производство продукции аквакультуры выросло на 22%: какую рыбу разводят в Украине

рыба
В 2024 году больше всего вырастили карпа. Фото: freepik

Украинская аквакультура показывает динамичное развитие. В прошлом году производство продукции аквакультуры выросло почти на 22% – до 18621 тонны. Главными производителями рыбы стали пять регионов Украины.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Лидерами из   производства рыбы стали следующие области:

  • Черкасская (4400 т);
  • Львовская (1543 т);
  • Хмельницкая (1517 т);
  • Кировоградская (1456 т);
  • Сумская (1403 т).

Среди видов рыб в 2024 году больше вырастили карпа — 8 896 т, а меньше всего осетровых — 72 т. Кроме того, популярными у производителей были: толстолоб – 4 434 т, белый амур – 637 т, судак – 1 854 т, лососевые – 396 т, сомовые – 273 т, щука – 211 т. Производство пищевой икры составило 4,3 т .

"Аквакультура – одна из важных составляющих продовольственной безопасности, которая формирует стабильные поставки качественной рыбной продукции на украинский рынок. Ее развитие – это еще один шаг в рамках политики Минагрополитики по импортозамещению. Наша цель – сделать так, чтобы продукция, закупаемая в Украине государственными учреждениями, была украинского производства", — отметил министр.

По его мнению, поддержка государством украинских аквафермеров усилит внутренний рынок и обеспечит занятость в этой сфере. Ведь Украина со значительными водными ресурсами и благоприятным климатом имеет все возможности для дальнейшего развития этой отрасли.

Напомним, в военная агрессия РФ нанесла значительный ущерб рыбному хозяйству Украины. Исключением не стало и Азовское море, где оккупанты занимаются массовым незаконным отловом водных биоресурсов, безжалостно грабя рыбные богатства водоема.

Автор:
Татьяна Ковальчук