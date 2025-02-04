Браконьеры РФ нанесли Азовскому морю ущерб более чем на 4 млрд грн

Военная агрессия РФ нанесла значительный ущерб рыбному хозяйству Украины. Исключением не стало и Азовское море, где оккупанты занимаются массовым незаконным отловом водных биоресурсов, безжалостно грабя рыбные богатства водоема.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

"Следует отметить, что временная оккупация РФ бассейна Азовского моря сделала невозможным осуществление контроля за выловом водных биоресурсов в этом водоеме со стороны Украины", — отметили в ведомстве.

По предварительным расчетам, сумма ущерба, причиненного рыбному хозяйству Украины вследствие незаконного отлова РФ биоресурсов, в частности таких видов, как калкана азовского, глоссы, барабули, хамсы, пиленгаса, саргана, ставриды, тарани, судака, сельди, тюльки, кревет. свыше 4,1 млрд. грн.

Российские браконьеры нанесли ущерб:

в 2022 году – 194,4 млн грн;

в 2023 году – 367 млн грн;

за 9 месяцев 2024 года – 3 584 млн. грн.

В настоящее время Азовский рыбоохранный патруль совместно с другими правоохранительными органами продолжает отслеживать факты незаконного лова рыбы браконьерами РФ в бассейне Азовского моря. Вышеуказанная информация Азовским рыбоохранным патрулем Госрыбагентства направлена в правоохранительные органы Запорожской области. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наложение штрафных санкций от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось о разливе мазута из российских танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года , что стало причиной загрязнение более чем 30 тысяч квадратных километров моря и прибрежной территории. По меньшей мере, 3 тысячи тонн попали в Черное море, что поставило под угрозу экологической катастрофы весь Азово-Черноморский регион .