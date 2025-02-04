Браконьєри РФ завдали Азовському морю збитків на понад 4 млрд грн

Військова агресія РФ завдала значної шкоди рибному господарству України. Винятком не стало й Азовське море, де окупанти займаються масовим незаконним виловом водних біоресурсів, безжально грабуючи рибні багатства водойми.

Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

"Слід зазначити, що тимчасова окупація РФ басейну Азовського моря унеможливила здійснення контролю за виловом водних біоресурсів у цій водоймі з боку України", — зазначили у відомстві.

За попередніми розрахунками, сума збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову РФ біоресурсів, зокрема таких видів, як калкана азовського, глосі, барабулі, хамси, піленгаса, саргана, ставриди, тарані, судака, оселедця, тюльки, креветок в Азовському морі становить понад 4,1 млрд грн.

Російські браконьєри завдали збитків:

у 2022 році – 194,4 млн грн;

у 2023 році – 367 млн грн;

за 9 місяців 2024 року – 3 584 млн грн.

Наразі Азовський рибоохоронний патруль спільно з іншими правоохоронними органами продовжує відстежувати факти незаконного вилову риби браконьєрами РФ у басейні Азовського моря. Вищевказану інформацію Азовським рибоохоронним патрулем Держрибагентства надіслано до правоохоронних органів в Запорізькій області. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафних санкцій від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося про розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня 2024 року, що стало причиною забруднення понад 30 тисяч квадратних кілометрів моря та прибережної території. Щонайменше 3 тисячі тонн потрапили у Чорне море, що поставило під загрозу екологічної катастрофи весь Азово-Чорноморський регіон.