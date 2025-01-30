Розлив мазуту з російських танкерів: в Держрибагентстві оцінили площу забруднення узбережжя

За оцінкою Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії Держрибагентства, обсяг нафтопродуктів, який потрапив у морське середовище внаслідок аварії російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" у Керченській протоці 15 грудня 2024 року, є достатнім для забруднення понад 30 тисяч квадратних кілометрів моря та прибережної території.

Як вказує українське держагентство, 1 тонна вуглеводнів здатна розтікатись на площі до 12 квадратних кілометрів. Танкери ж перевозили близько 9,2 тисячі тонн мазуту, з яких щонайменше 3 тисячі тонн потрапили у Чорне море, що поставило під загрозу екологічної катастрофи весь Азово-Чорноморський регіон

"Такий обсяг нафтопродуктів може призвести до забруднення понад 30 тисяч квадратних кілометрів морських акваторій та прибережжя. Також достеменно не відомо, чи припинився наразі витік мазуту – це залежить від стану корпусів затонулих суден, а також природних умов", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що особливістю такого класу нафтопродуктів є те, що при потраплянні у морську воду їх агрегатний стан та плавучість значно змінюються залежно від температури та солоності води.

Однак наразі наявна інформація щодо розповсюдження нафтових плям на поверхні води, представлена супутниковими знімками, поки не дає можливості оцінити реальні масштаби забруднення, хоча вони постійно уточнюються. У відомстві звертають увагу, що й в Азовському морі, на південь від Бердянської коси, 11 січня було відзначено концентровану пляму площею близько 300 квадратних кілометрів.

"Потрапляння нафтопродуктів до Азовського моря, і без того перенасиченого органічними речовинами, крім прямого можливого шкідливого впливу на гідробіонтів, очевидно суттєво погіршить екологічну ситуацію щодо вмісту кисню у воді", - кажуть у Держрибагентстві.

Зазначається, що через це явища задухи (типові для Азовського моря замори) можуть бути більш тривалими та охоплювати більшу морську акваторію, що робить реальним ризик втрати у зоні впливу забруднення тисяч тонн риби і сотень тисяч тонн безхребетних, зокрема молюсків.

Експерти наразі констатують, що мазут, який потрапив у морське середовище, вже частково задепоновано на морському дні - і він тривалий час залишатиметься джерелом нафтового забруднення внаслідок дії штормів і зміни температурного режиму.

В цьому вбачається довгострокова загроза для існування та відтворення донних і придонних видів водних біоресурсів, насамперед мідії, рапани, бичкових риб та їх кормової бази.

Водночас нафтові плями, що утворюються та продовжать певний час утворюватися на поверхні води, як кажуть у профільному відомстві, несуть загрозу для ікри й личинок пелагічних водних біоресурсів (камбалові, кефалі, шпрот, хамса, ставрида та інші).

"Ця катастрофа – ще одне свідчення безвідповідального відношення до природи з боку окупантів РФ. Інцидент підкреслює необхідність об’єднання зусиль та посилення міжнародного тиску для притягнення винних до відповідальності за величезну шкоду, завдану екосистемам і водним біоресурсам Чорного та Азовського морів", - наголошують у Держрибагентстві.

Нагадаємо, що ще 18 грудня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінювало збитки довкіллю від витоку мазуту з двох російських суден, що розкололися під час шторму в Чорному морі, в 14 мільярдів доларів.