Разлив мазута из российских танкеров: в Госрыбагентстве оценили площадь загрязнения побережья

По оценке Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Госрыбагентства, объем нефтепродуктов, попавший в морскую среду в результате аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе 15 декабря 2023 года, достаточен для загрязнения 30 тысяч квадратных километров моря и прибрежной территории.

Как указывает украинское госагентство, 1 тонна углеводородов способна растекаться на площади до 12 квадратных километров. Танкеры же перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых по меньшей мере 3 тысячи тонн попало в Черное море, что поставило под угрозу экологической катастрофы весь Азово-Черноморский регион

"Такой объем нефтепродуктов может привести к загрязнению более 30 тысяч квадратных километров морских акваторий и побережья. Также доподлинно не известно, прекратилась ли утечка мазута — это зависит от состояния корпусов затонувших судов, а также природных условий", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что особенностью такого класса нефтепродуктов является то, что при попадании в морскую воду их агрегатное состояние и плавучесть значительно изменяются в зависимости от температуры и солености воды.

Однако имеющаяся сейчас информация о распространении нефтяных пятен на поверхности воды, представленная спутниковыми снимками, пока не позволяет оценить реальные масштабы загрязнения, хотя они постоянно уточняются. В ведомстве обращают внимание, что и в Азовском море, к югу от Бердянской косы, 11 января было отмечено концентрированное пятно площадью около 300 квадратных километров.

"Попадание нефтепродуктов в Азовское море, и без того перенасыщенное органическими веществами, кроме прямого возможного вредного воздействия на гидробионтов, очевидно, существенно ухудшит экологическую ситуацию с содержанием кислорода в воде", — говорят в Госрыбагентстве.

Отмечается, что из-за этого явления удушья (типичные для Азовского моря заморы) могут быть более длительными и охватывать большую морскую акваторию, что делает реальным риск потери в зоне влияния загрязнения тысяч тонн рыбы и сотен тысяч беспозвоночных, в частности моллюсков.

Эксперты констатируют, что мазут, попавший в морскую среду, уже частично депонирован на морском дне — и он будет долгое время оставаться источником нефтяного загрязнения в результате действия штормов и изменения температурного режима.

В этом усматривается долгосрочная угроза существованию и воспроизводству донных и придонных видов водных биоресурсов, прежде всего мидий, рапанов, бычковых рыб и их кормовой базы.

В то же время образующиеся нефтяные пятна, которые продолжают и продолжат еще определенное время образовываться на поверхности воды, как говорят в профильном ведомстве, несут угрозу для икры и личинок пелагических водных биоресурсов (камбаловые, кефали, шпрот, хамса, ставрида и другие).

"Эта катастрофа — еще одно свидетельство безответственного отношения к природе со стороны оккупантов РФ. Инцидент подчеркивает необходимость объединения усилий и усиления международного давления для привлечения виновных к ответственности за огромный ущерб, нанесенный экосистемам и водным биоресурсам Черного и Азовского морей", — подчеркивают в Госрыбагентстве.

Напомним, что еще 18 декабря Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивало ущерб окружающей среде от утечки мазута из двух российских судов, расколовшихся во время шторма в Черном море, в 14 миллиардов долларов.