Правительство усовершенствовало процесс фиксации ущерба окружающей среде в результате российской агрессии

Кабинет министров усовершенствовал процесс фиксации фактов ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе ущерба владельцам земли и землепользователям.

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Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Там отмечают, что соответствующие решения были приняты во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам анализа текущего состояния оценки социально-экономических потерь в сфере сельского хозяйства.

"До начала полномасштабного вторжения сельское хозяйство было основным источником дохода для 17,2% населения. Из-за вооруженной агрессии РФ против Украины эта сфера существенно пострадала и несет все большие потери", — говорится в сообщении органа.

Какие убытки нанесены в сфере сельского хозяйства

Аудиторы установили, в частности, что по состоянию на 1 апреля 2023 года потери в сфере сельского хозяйства составили 897,3 млрд грн, а ущерб, причиненный почвам и земельным участкам, – 867,9 млрд гривен. В то же время аудиторы отмечают, что такая оценка ущерба является аналитичной и неполной, а следовательно, и недостаточно доказательной в судебном разбирательстве.

"Эти обстоятельства значительно усложняют в дальнейшем процесс возмещения, поэтому Счетная палата рекомендовала объектам контроля усовершенствовать методические подходы к определению размера ущерба, причиненного субъектам хозяйствования", — отмечают аудиторы.

Таким образом, постановлениями Кабинета министров от 01 марта 2024 г. № 236 и от 10 мая 2024 г. № 542 были внесены изменения в Порядок определения и возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям.

Кроме этого, областными военными государственными администрациями осуществляется разъяснительная работа сельскохозяйственным предприятиям (хозяйствам) по фиксации, учету и информированию о причиненном ущербе и убытках с целью получения компенсации в дальнейшем.

РФ нанесла ущерб окружающей среде Украины на 56 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ нанесла ущерб украинской окружающей среде на сумму более 56 млрд евро.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что приблизительный подсчет ущерба окружающей среде превысил 56 миллиардов евро с более чем 3300 задокументированными судебными делами.

Как заявил глава ОП, Украина решительно настроена быть одной из первых стран в мире, которая привлечет агрессора к ответственности именно за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Экс-генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что на сегодня расследуется 280 уголовных дел по факту экоцида и экологических военных преступлений, и российский агрессор обязательно должен понести ответственность за эти преступления. Он отметил важность учета экологических, научных и юридических аспектов последствий войны для окружающей среды.

Кроме этого, РФ ежедневно наносит ущерб окружающей среде Украины на 102 миллиона евро.