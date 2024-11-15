Уряд вдосконалив процес фіксації збитків довкіллю внаслідок російської агресії

Кабінет міністрів удосконалив процес фіксації фактів шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок збройної агресії РФ, в тому числі збитків власникам землі та землекористувачам.

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Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Там зазначають, що відповідні рішення були ухвалені на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аналізу поточного стану щодо оцінки соціально-економічних втрат у сфері сільського господарства.

"До початку повномасштабного вторгнення сільське господарство було основним джерелом доходу для 17,2% населення. Через збройну агресію РФ проти України ця сфера суттєво постраждала і зазнає дедалі більших втрат", - йдеться в повідомленні органу.

Які збитки завдано у сфері сільського господарства

Аудитори встановили, зокрема, що станом на 1 квітня 2023 року втрати у сфері сільського господарства становили 897,3 млрд грн, а шкода, завдана ґрунтам та земельним ділянкам, – 867,9 млрд гривень. Водночас аудитори зауважують, що така оцінка шкоди та збитків є аналітичною і неповною, а отже, і недостатньо доказовою у судовому розгляді.

"Ці обставини значно ускладнюють у подальшому процес відшкодування, тож Рахункова палата рекомендувала об’єктам контролю удосконалити методичні підходи до визначення розміру шкоди та збитків, завданих суб’єктам господарювання", - зазначають аудитори.

Таким чином, постановами Кабінету міністрів від 01 березня 2024 № 236 та від 10 травня 2024 № 542 було внесено зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Крім цього, обласними військовими державними адміністраціями здійснюється роз'яснювальна робота сільськогосподарським підприємствам (господарствам) щодо фіксації, обрахунку та інформування про завдані шкоду і збитки з метою отримання компенсації у подальшому.

РФ завдала шкоди довкіллю України на 56 млрд євро

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор РФ завдала збитків українському довкіллю на суму понад 56 млрд євро. Україна буде вимагати компенсації через міжнародні суди.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з понад 3300 задокументованими судовими справами.

Як підкреслив голова ОП, Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані довкіллю.

Ексгенеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що сьогодні розслідується 280 кримінальних справ за фактом екоциду та екологічних воєнних злочинів, і російський агресор обов’язково має понести відповідальність за ці злочини. Він відзначив важливість урахування екологічних, наукових та юридичних аспектів наслідків війни для довкілля.

Окрім цього, РФ щодня завдає збитків довкіллю України на 102 мільйони євро.