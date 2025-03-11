У 2024 році виробництво продукції аквакультури зросло на 22%: яку рибу розводять в Україні

Українська аквакультура демонструє динамічний розвиток. Торік виробництво продукції аквакультури зросло майже на 22% – до 18 621 тонни. Головними виробниками риби стали п’ять регіонів України.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Лідерами з виробництва риби стали такі області:

Черкаська (4 400 т);

Львівська (1 543 т);

Хмельницька (1 517 т);

Кіровоградська (1 456 т);

Сумська (1 403 т).

Серед видів риб у 2024 році найбільше виростили коропа — 8 896 т, а найменше осетрових — 72 т. Крім того, популярними у виробників були: товстолоб — 4 434 т, білий амур — 637 т, судак — 1 854 т, лососеві — 396 т, сомові — 273 т, щука — 211 т. Виробництво харчової ікри склало 4,3 т.

"Аквакультура – одна із важливих складових продовольчої безпеки, що формує стабільне постачання якісної рибної продукції на український ринок. Її розвиток – це ще один крок в рамках політики Мінагрополітики з імпортозаміщення. Наша мета – зробити так, щоб продукція, яка закуповується в Україні державними установами, була українського виробництва", — зазначив міністр.

На його думку, підтримка державою українських аквафермерів посилить внутрішній ринок та забезпечить зайнятість у цій сфері. Адже Україна, зі значними водними ресурсами та сприятливим кліматом, має всі можливості для подальшого розвитку цієї галузі.

Нагадаємо, військова агресія РФ завдала значної шкоди рибному господарству України. Винятком не стало й Азовське море, де окупанти займаються масовим незаконним виловом водних біоресурсів, безжально грабуючи рибні багатства водойми.