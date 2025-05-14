Рада одобрила в первом чтении законопроект о привлечении инвестиций в рыбную отрасль

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства".

Об этом пишет правительственный портал.

Документ направлен на создание правовых и организационных основ для привлечения инвестиций в развитие рыбной отрасли — в частности, в сфере аквакультуры (искусственное выращивание рыбы) и марикультуры (выращивание морепродуктов).

Целью законопроекта является трансформация отрасли в прибыльную, конкурентоспособную и экспортоориентированную. Ожидается, что новые условия будут способствовать привлечению капитала, созданию новых предприятий, расширению инфраструктуры и повышению эффективности использования водных ресурсов Украины.

Отдельное внимание в документе уделено созданию прозрачных и конкурентных механизмов формирования инвестиционных предложений, определению потенциальных объектов для инвестирования, а также условиям заключения договоров и контроля над их выполнением.

Глава Госрыбагентства Владислав Невеселый подчеркнул, что рыбная отрасль может стать мощным драйвером украинской экономики, и этот законопроект создает основу для такого развития.

Окончательное принятие документа ожидается после доработки до второго чтения.

Добавим, Кабмин утвердил порядок использования средств для финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей, занимающихся разведением, содержанием, выращиванием пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях.