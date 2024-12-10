Кабмин утвердил господдержку рыбоводов на пострадавших от войны территориях

Кабинет министров на заседании 10 декабря утвердил порядок использования средств для финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей, занимающихся разведением, содержанием, выращиванием пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях.

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Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет о деньгах, предусмотренных Министерству аграрной политики и продовольствия в государственном бюджете по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Получателями указанной помощи могут быть как юридические лица любой организационно правовой формы и формы собственности, так и физические лица-предприниматели. Аквакультура (рыбоводство) обязана быть главным видом их экономической деятельности.

Вести ее они должны на территориях, где, согласно официальному перечню, продолжаются активные боевые действия (в частности, таких, где работают государственные электронные информационные ресурсы); где возможны боевые действия; а также на тех, которые находились под российской оккупацией.

Денежные средства будут предоставляться на безвозвратной основе в пределах бюджетных назначений на текущий год по направлениям "частичное возмещение расходов на выращивание рыбопосадочного материала с целью его дальнейшей реализации" и "частичное возмещение стоимости приобретения рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов с целью производства товарной продукции".

Напомним также, что в прошлом месяце Верховная Рада приняла закон о новых правовых и организационных принципах инвестирования в рыбное хозяйство. В частности, документ предусматривает составление перечня конкретных объектов и определение объемов инвестирования, урегулирует использование земли для установки необходимых сооружений и оборудования, вводит контроль и мониторинг выполнения инвестдоговоров.