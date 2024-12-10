Кабмін затвердив держпідтримку рибоводів на постраждалих від війни територіях

Кабінет міністів на засіданні 10 грудня затвердив порядок використання коштів для фінансової підтримки сільськогоспвиробників, які займаються розведенням, утриманням, вирощуванням прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях.

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Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про гроші, передбачені Міністерству аграрної політики та продовольства у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".

Отримувачами зазначеної допомоги можуть бути як юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, так і фізичні особи-підприємці. Аквакультура (рибництво) має бути основним видом їхньої економічної діяльності.

Провадити її вони мають на територіях, де, згідно офіційного переліку, тривають активні бойові дії (зокрема, таких, де працюють державні електронні інформаційні ресурси); де можливі бойові дії; а також на тих, що перебували під російською окупацією.

Кошти надаватимуться на безповоротній основі в межах бюджетних призначень на поточний рік за напрямами "часткове відшкодування витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з ціллю його подальшої реалізації" та "часткове відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з ціллю виробництва товарної продукції".

Нагадаємо також, що минулого місяця Верховна Рада прийняла закон про нові правові та організаційні засади інвестування у рибне господарство. Зокрема, документ передбачає складання переліків конкретних об'єктів та визначення обсягів інвестування, врегульовує використання землі для встановлення необхідних споруд та обладнання, запроваджує контроль та моніторинг виконання інвестдоговорів.