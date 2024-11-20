Рада прийняла закон про нові засади інвестування у рибне господарство

Верховна Рада прийняла закон про нові правові та організаційні засади залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства. За відповідний законопроєкт №8119 в середу в цілому проголосували 242 депутати. Жоден не виступив проти, однак жодного голосу не дала фракція "Голос".

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Ухвалення документу допоможе врегулювати питання користування рибогосподарськими водними об’єктами для здійснення аквакультури та спеціальними товарними рибними господарствами, а також проводити задля цього прозорі аукціони.

Новий закон передбачає складання переліків конкретних об'єктів, до розвитку яких можна залучити інвестиції, та визначення обсягів інвестування для цих об'єктів.

Ним врегульовується користування земельними ділянками біля рибогосподарських об’єктів для розміщення тимчасових споруд та обладнання, необхідного для реалізації інвестиційних договорів. Також запроваджується контроль та моніторинг результатів виконання інвестдоговорів шляхом подання звітності про виконання їхніх умов.

В Держагентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм очікують, що ухвалені зміни дозволять забезпечити рівні можливості доступу підприємців до об'єктів інвестування, що зрештою підвищить економічний потенціал та конкурентоспроможність виробництва в Україні водних біоресурсів.

"Докорінні зміни інвестиційного клімату, запропоновані цим документом, та повна прозорість процесу залучення інвестицій зменшать до мінімуму ризики бізнесу та збільшать привабливість його участі в розвитку різних напрямів рибогосподарської діяльності", - зазначив виконуючий обов'язки голови Держрибагентства Ігор Клименок.

Зазначимо, що цей законопроєкт був запропонований ще в жовтні 2022 року групою з 20 депутатів на чолі з головою комітету з питань аграрної та земельної політики Олександром Гайду ("Слуга народу"). Парламент схвалив його у першому читанні в червні 2024 року.

Це була спільна ініціатива парламентарів, Міністерства аграрної політики та продовольства і Держрибагентства у співпраці з організацією "Офіс ефективного регулювання" (BRDO) у межах проєкту Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Як зазначають у профільному відомстві, подальше впровадження закону проводитиметься за сприяння проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) i Програмою допомоги з міжнародного розвитку від уряду Великої Британії (UK Dev).