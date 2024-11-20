Рада приняла закон о новых принципах инвестирования в рыбное хозяйство

Верховная Рада приняла закон о новых правовых и организационных основах привлечения инвестиций в развитие отрасли рыбного хозяйства. За соответствующий законопроект №8119 в среду в целом проголосовали 242 депутата. Ни один не выступил против, впрочем ни одного голоса не дала фракция "Голос".

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Принятие документа поможет урегулировать вопросы использования рыбохозяйственными водными объектами для осуществления аквакультуры и специальными товарными рыбными хозяйствами, а также проводить для этого прозрачные аукционы.

Новый закон предусматривает составление перечня конкретных объектов, для развития которых можно привлечь инвестиции, и определение объемов инвестирования для этих объектов.

Им регулируется использование земельных участков возле рыбохозяйственных объектов для размещения временных сооружений и оборудования, необходимого для реализации инвестиционных договоров. Также вводится контроль и мониторинг результатов выполнения инвестдоговоров посредством подачи отчетности о выполнении их условий.

В Госагентстве развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ ожидают, что принятые изменения позволят обеспечить равные возможности доступа предпринимателей к объектам инвестирования, что повысит экономический потенциал и конкурентоспособность производства в Украине водных биоресурсов.

"Коренные изменения инвестиционного климата, предложенные этим документом, и полная прозрачность процесса привлечения инвестиций уменьшат до минимума риски бизнеса и увеличат привлекательность его участия в развитии различных направлений рыбохозяйственной деятельности", — отметил исполняющий обязанности главы Госрыбагентства Игорь Клименок.

Отметим, что этот законопроект был предложен еще в октябре 2022 года группой из 20 депутатов во главе с председателем комитета по аграрной и земельной политике Александром Гайду ("Слуга народа"). Парламент одобрил его в первом чтении в июне 2024 года.

Это была совместная инициатива парламентариев, Министерства аграрной политики и продовольствия и Госрыбагентства в сотрудничестве с организацией "Офис эффективного регулирования" (BRDO) в рамках проекта Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО).

Как отмечают в профильном ведомстве, дальнейшее внедрение закона будет проводиться при содействии проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и Программой помощи по международному развитию от правительства Великобритании (UK Dev).