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Бизнес
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ФАО окажет помощь для развития аквакультуры в Сумской области: какие условия

ФАО окажет помощь для развития аквакультуры в Сумской области: какие условия
Фото: freepik.com

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) планирует поддержать более 800 тысяч украинских сельских жителей, в частности, через программу развития аквакультуры в Сумской области. Семьи, занятые в данной области, могут получить грант на развитие собственного хозяйства. Об этом сообщили в Госрыбагентстве.

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Забронировать участие

Для участия в программе необходимо соответствующие мощности для выращивания аквакультурных объектов в сельской местности. Также важно, чтобы у заявителя было не менее трех лет опыта работы в аквакультуре и документально подтвержденные права собственности или пользование водными объектами.

Заявку на участие в программе могут подать:

  • сельские фермерские семьи, пострадавшие в результате войны и не имеющие другого постоянного источника дохода;
  • домохозяйства, возглавляемые одним взрослым, пожилыми людьми или молодежью (18-35 лет);
  • многодетные семьи (3 и более детей в возрасте до 18 лет);
  • семьи с беременными женщинами и/или кормящими матерями с детьми до 1 года;
  • семьи с членами, имеющими серьезные заболевания или инвалидность;
  • семьи военнослужащих ВСУ;
  • семьи с пожилыми людьми (60+);
  • сельские домохозяйства, которые снабжают продуктами центры для ВПЛ;
  • семьи, принимающие ВПЛ;
  • семьи, вернувшиеся домой после переселения;
  • семьи национальных меньшинств.

Отмечается, что у участников программы будет возможность пройти серию образовательных тренингов для развития хозяйственной деятельности. После этого участники, которые по итогам обучения покажут лучшие результаты, смогут получить помощь в размере около 40,5 тысячи гривен на развитие производства в своем домохозяйстве.

Подать заявку на участие в программе поддержки аквакультуры можно, обратившись в Сумской национальный аграрный университет по телефону: +38 (096) 847-09-65.

Заявки принимаются до 31 июля 2024 года.

Автор:
Екатерина Краснодомская