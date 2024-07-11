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ФАО окажет помощь для развития аквакультуры в Сумской области: какие условия
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) планирует поддержать более 800 тысяч украинских сельских жителей, в частности, через программу развития аквакультуры в Сумской области. Семьи, занятые в данной области, могут получить грант на развитие собственного хозяйства. Об этом сообщили в Госрыбагентстве.
Для участия в программе необходимо соответствующие мощности для выращивания аквакультурных объектов в сельской местности. Также важно, чтобы у заявителя было не менее трех лет опыта работы в аквакультуре и документально подтвержденные права собственности или пользование водными объектами.
Заявку на участие в программе могут подать:
- сельские фермерские семьи, пострадавшие в результате войны и не имеющие другого постоянного источника дохода;
- домохозяйства, возглавляемые одним взрослым, пожилыми людьми или молодежью (18-35 лет);
- многодетные семьи (3 и более детей в возрасте до 18 лет);
- семьи с беременными женщинами и/или кормящими матерями с детьми до 1 года;
- семьи с членами, имеющими серьезные заболевания или инвалидность;
- семьи военнослужащих ВСУ;
- семьи с пожилыми людьми (60+);
- сельские домохозяйства, которые снабжают продуктами центры для ВПЛ;
- семьи, принимающие ВПЛ;
- семьи, вернувшиеся домой после переселения;
- семьи национальных меньшинств.
Отмечается, что у участников программы будет возможность пройти серию образовательных тренингов для развития хозяйственной деятельности. После этого участники, которые по итогам обучения покажут лучшие результаты, смогут получить помощь в размере около 40,5 тысячи гривен на развитие производства в своем домохозяйстве.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Подать заявку на участие в программе поддержки аквакультуры можно, обратившись в Сумской национальный аграрный университет по телефону: +38 (096) 847-09-65.
Заявки принимаются до 31 июля 2024 года.