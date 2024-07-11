ФАО окажет помощь для развития аквакультуры в Сумской области: какие условия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) планирует поддержать более 800 тысяч украинских сельских жителей, в частности, через программу развития аквакультуры в Сумской области. Семьи, занятые в данной области, могут получить грант на развитие собственного хозяйства. Об этом сообщили в Госрыбагентстве.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Для участия в программе необходимо соответствующие мощности для выращивания аквакультурных объектов в сельской местности. Также важно, чтобы у заявителя было не менее трех лет опыта работы в аквакультуре и документально подтвержденные права собственности или пользование водными объектами.

Заявку на участие в программе могут подать:

сельские фермерские семьи, пострадавшие в результате войны и не имеющие другого постоянного источника дохода;

домохозяйства, возглавляемые одним взрослым, пожилыми людьми или молодежью (18-35 лет);

многодетные семьи (3 и более детей в возрасте до 18 лет);

семьи с беременными женщинами и/или кормящими матерями с детьми до 1 года;

семьи с членами, имеющими серьезные заболевания или инвалидность;

семьи военнослужащих ВСУ;

семьи с пожилыми людьми (60+);

сельские домохозяйства, которые снабжают продуктами центры для ВПЛ;

семьи, принимающие ВПЛ;

семьи, вернувшиеся домой после переселения;

семьи национальных меньшинств.

Отмечается, что у участников программы будет возможность пройти серию образовательных тренингов для развития хозяйственной деятельности. После этого участники, которые по итогам обучения покажут лучшие результаты, смогут получить помощь в размере около 40,5 тысячи гривен на развитие производства в своем домохозяйстве.

Подать заявку на участие в программе поддержки аквакультуры можно, обратившись в Сумской национальный аграрный университет по телефону: +38 (096) 847-09-65.

Заявки принимаются до 31 июля 2024 года.