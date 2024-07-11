ФАО надасть допомогу для розвитку аквакультури в Сумській області: які умови

Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) планує підтримати понад 800 тисяч українських сільських жителів, зокрема через програму розвитку аквакультури в Сумській області. Сім'ї, зайняті в цій галузі, можуть отримати грант на розвиток свого господарства. Про це повідомили в Держрибагентстві.

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Для участі у програмі необхідно мати відповідні потужності для вирощування аквакультурних об'єктів у сільській місцевості. Також важливо, щоб заявник мав щонайменше три роки досвіду роботи в аквакультурі та документально підтверджені права власності або користування водними об'єктами.

Заявку на участь у програмі можуть подати:

сільські фермерські родини, які постраждали внаслідок війни та не мають іншого постійного джерела доходу;

домогосподарства, очолювані одним дорослим, людьми похилого віку або молоддю (18-35 років);

багатодітні родини (3 і більше дітей до 18 років);

родини з вагітними жінками та/або матерями-годувальницями з дітьми до 1 року;

родини з членами, які мають серйозні захворювання або інвалідність;

родини військовослужбовців ЗСУ;

родини з людьми похилого віку (60+);

сільські домогосподарства, які забезпечують продуктами центри для ВПО;

родини, які приймають ВПО;

родини, що повернулися додому після переселення;

сім'ї національних меншин.

Зазначається, що учасники програми матимуть можливість пройти серію освітніх тренінгів для розвитку господарської діяльності. Після цього учасники, які за підсумками навчання покажуть кращі результати, зможуть отримати допомогу в розмірі близько 40,5 тисяч гривень на розвиток виробництва в своєму домогосподарстві.

Подати заявку на участь у програмі підтримки аквакультури можна, звернувшись до Сумського національного аграрного університету за телефоном: +38 (096) 847-09-65.

Заявки приймаються до 31 липня 2024 року.