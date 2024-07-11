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ФАО надасть допомогу для розвитку аквакультури в Сумській області: які умови
Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) планує підтримати понад 800 тисяч українських сільських жителів, зокрема через програму розвитку аквакультури в Сумській області. Сім'ї, зайняті в цій галузі, можуть отримати грант на розвиток свого господарства. Про це повідомили в Держрибагентстві.
Для участі у програмі необхідно мати відповідні потужності для вирощування аквакультурних об'єктів у сільській місцевості. Також важливо, щоб заявник мав щонайменше три роки досвіду роботи в аквакультурі та документально підтверджені права власності або користування водними об'єктами.
Заявку на участь у програмі можуть подати:
- сільські фермерські родини, які постраждали внаслідок війни та не мають іншого постійного джерела доходу;
- домогосподарства, очолювані одним дорослим, людьми похилого віку або молоддю (18-35 років);
- багатодітні родини (3 і більше дітей до 18 років);
- родини з вагітними жінками та/або матерями-годувальницями з дітьми до 1 року;
- родини з членами, які мають серйозні захворювання або інвалідність;
- родини військовослужбовців ЗСУ;
- родини з людьми похилого віку (60+);
- сільські домогосподарства, які забезпечують продуктами центри для ВПО;
- родини, які приймають ВПО;
- родини, що повернулися додому після переселення;
- сім'ї національних меншин.
Зазначається, що учасники програми матимуть можливість пройти серію освітніх тренінгів для розвитку господарської діяльності. Після цього учасники, які за підсумками навчання покажуть кращі результати, зможуть отримати допомогу в розмірі близько 40,5 тисяч гривень на розвиток виробництва в своєму домогосподарстві.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Подати заявку на участь у програмі підтримки аквакультури можна, звернувшись до Сумського національного аграрного університету за телефоном: +38 (096) 847-09-65.
Заявки приймаються до 31 липня 2024 року.