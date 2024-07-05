В Україні стартувала робота нових компонентів проєкту "еРиба": шо відомо

В Україні розпочалась робота нових компонентів Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства ("еРиба").

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Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Зазначається, що такі компоненти як "Е-Договір", "Е-Дозвіл", "Е-Бирка", "Е-журнал обліку суб’єкта рибного господарства", "Ліміти та квоти", "Довідники" розроблені з метою суттєво спростити ведення рибного бізнесу та оптимізувати процес отримання послуг у сфері рибного господарства.

Що тепер можна робити завдяки новим функціям

Згідно з повідомленням Держрибагентства, відтепер суб’єкти рибного господарства зможуть в електронній формі:

укладати договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);

отримати послуги, пов'язані з одержанням дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) онлайн;

вести журнали обліку рибогосподарської діяльності та оформити квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів;

оформити акти прийому-передачі бирок для маркування знарядь лову та подати повідомлення про втрату бирки онлайн.

"З появою нових електронних сервісів в "еРиба", процес отримання послуг у сфері рибного господарства стане більш прозорим, зручним та швидким. Це полегшить життя підприємцям, адже їм більше не доведеться витрачати час на збирання паперових документів та особисті візити до державних органів", - зауважують в агентстві.

Покроковий механізм по роботі з новими компонентами "еРиба" можна переглянути за посиланням.

Отримати консультативну та технічну підтримку щодо роботи з Системою можна, зателефонувавши або надіславши запит через месенджери Viber і Telegram на номер: (099) 458-37-18 чи відправивши лист електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, робота першого компонента "еРиба" – декларування права на промислове рибальство в електронній формі, розпочалась 19 жовтня 2023 року. Суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах, мали до 1 листопада 2023 року задекларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації.

Зауважимо, у рибній галузі відбулись реформи – ухвалено законопроєкт №7616, котрий запустив розподіл квот на вилов риби на онлайн-аукціонах, пришвидшив документообіг, ввів електронний квиток для рибалок і створив Єдину держсистему управління "еРиба". Докладніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.