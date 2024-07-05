В Украине стартовала работа новых компонентов проекта "еРыба": что известно

В Украине началась работа новых компонентов Единой государственной электронной системы управления отраслью рыбного хозяйства (еРыба).

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Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Отмечается, что такие компоненты как "Е-Договор", "Е-Разрешение", "Е-Бирка", "Е-журнал учета субъекта рыбного хозяйства", "Лимиты и квоты", "Справочники" разработаны с целью существенно упростить ведение рыбного бизнеса и оптимизировать процесс получения услуг в области рыбного хозяйства.

Что теперь можно делать благодаря новым функциям

Согласно сообщению Госрыбагентства, теперь субъекты рыбного хозяйства смогут в электронной форме:

заключать договоры на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях);

получить услуги, связанные с получением разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) (для осуществления промыслового рыболовства);

вести журналы учета рыбохозяйственной деятельности и оформить квитанции учета добытых (выловленных) водных биоресурсов;

оформить акты приема-передачи бирок для маркировки орудий лова и подать уведомление о потере бирки онлайн.

"С появлением новых электронных сервисов в "еРыбе", процесс получения услуг в сфере рыбного хозяйства станет более прозрачным, удобным и быстрым. Это облегчит жизнь предпринимателям, ведь им больше не придется тратить время на сбор бумажных документов и личные визиты в государственные органы", - отмечают в агентстве.

Пошаговый механизм по работе с новыми компонентами "ЭРыба" можно просмотреть по ссылке.

Получить консультативную и техническую поддержку по работе с Системой можно, позвонив или отправив запрос через мессенджеры Viber и Telegram на номер: (099) 458-37-18 или отправив письмо по электронной почте: [email protected].

Напомним, работа первого компонента "еРыба" – декларирование права на промысловое рыболовство в электронной форме, началась 19 октября 2023 года. Субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах, должны до 1 ноября 2023 года задекларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации.

Отметим, в рыбной отрасли прошли реформы – принят законопроект №7616, который запустил распределение квот на отлов рыбы на онлайн-аукционах, ускорил документооборот, ввел электронный билет для рыбаков и создал Единую госсистему управления "еРыба". Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.