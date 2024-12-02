В Україні розвиватимуть аквакультуру: що пропонується в рибній галузі

В Україні ухвалили низку законодавчих ініціатив, що передбачають державну підтримку сектору аквакультури та відтворення водних біоресурсів. Створення ефективної системи відтворення водних біоресурсів різними видами риб на рибогосподарських водних об'єктах сприятиме збільшенню обсягів вилову риби та покращенню екологічного стану водойм, повідомляє Держрибагентство.

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Відомство інформує, що затверджено нову бюджетну програму "Заходи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)".

Кошти для неї будуть надходити від зростання стартової ціни на аукціоні з продажу права на укладення договорів щодо спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) через електронні торги.

Особливості процесу зариблення водойм

Зазначається, що механізм зариблення українських водойм має за мету:

· стабілізувати виробничу сферу продукції аквакультури;

· створити передумови для подальшого зростання її виробництва;

· збільшення загальної рибопродуктивності;

· покращення якісних характеристик сировинної бази промислу;

· збереження біорізноманіття;

· здійснення біологічної меліорації водойм.

Раніше повідомлялось, що в Україні стартує щорічна заборона вилову раків. У Держрибагентстві наголошують, що за вилов раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.