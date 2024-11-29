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Категорія
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В Україні стартує щорічна заборона вилову раків: які штрафи передбачені

раки у водойомі
За вилов раків передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності

З 1 грудня 2024 року на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України розпочинається заборона на вилов раків задля збереження й охорони цих річкових мешканців у період їх спарювання, виношування ікри та першої линьки.

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Про це повідомляє Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

У відомстві звертають увагу рибалок, що на річці Дунай та придунайських озерах заборона розпочнеться 5 грудня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському і Дніпровському водосховищах – з 15 грудня.

У відомстві зазначають, що за науковими даними на Закарпатті домінуючі угруповання річкових раків сформовані червонокнижним широкопалим раком, заборона на вилов якого діє протягом всього року.

Які штрафи

У Держрибагентстві  наголошують, що за вилов раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

"Сучасна несприятлива екологічна ситуація та браконьєрський вилов призвели до зменшення природних запасів раків. Тому звертаємося до рибалок з проханням не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців та дотримуватися встановлених обмежень", - підкреслюють у відомстві.

Зауважимо, у водоймах України зустрічаються три види раків: довгопалий, широкопалий і товстопалий. Проте останні двоє занесені до Червоної книги України і їх вилов на території нашої держави суворо заборонений протягом усього року.

Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт №8119 про нові правові та організаційні засади інвестування у розвиток рибного господарства. Якщо президент його підпише, представники галузі зможуть орендувати земельні ділянки біля водойм та частини акваторії за окремими договорами, а не на загальних умовах, як це відбувається зараз. Яких саме змін чекати, і чи не огородить бізнес парканами водойми — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько