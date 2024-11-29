В Украине стартует ежегодный запрет на вылов раков: какие штрафы предусмотрены

С 1 декабря 2024 г. на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается запрет на отлов раков для сохранения и охраны этих речных жителей в период их спаривания, вынашивания икры и первой линьки.

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Об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

В ведомстве обращают внимание рыбаков, что на реке Дунай и придунайских озерах запрет начнется 5 декабря, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах – с 15 декабря.

В ведомстве отмечают, что по научным данным в Закарпатье доминирующие группировки речных раков сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на отлов которого действует в течение всего года.

Какие штрафы

В Госрыбагентстве отмечают, что за отлов раков в этот период предусмотрено наказание от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Компенсация за один незаконно выловленный рак составляет 3 332 грн.

"Современная неблагоприятная экологическая ситуация и браконьерский отлов привели к уменьшению природных запасов раков. Поэтому обращаемся к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным обитателям и соблюдать установленные ограничения", — подчеркивают в ведомстве.

Заметим, в водоемах Украины встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Однако последние двое занесены в Красную книгу Украины и их отлов на территории нашего государства строго запрещен в течение всего года.

Действующие запреты на отлов водных биоресурсов в водоемах Украины

Рыбалка в зимний период разрешается за пределами зимовальных ям (их перечень и границы по всем регионам Украины можно просмотреть по ссылке) зимними удочками и жердями всех видов с льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака. Кроме того, необходимо помнить, что в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) запрещается использование орудий ловли, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм.

В Госрыбагентстве напоминают, что в течение всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, природной или искусственной приманки, и осуществление рыболовства посредством багрения, глушения с использованием взрывчатых, ядовитых, газообразных, наркотических веществ, другими запрещенными законодательством методами.

При этом во время рыбалки рыбак должен иметь при себе средства для измерения массы и длины водных биоресурсов для обеспечения самостоятельного контроля размеров и веса выловленных им представителей ихтиофауны.

По данным Госрыбагентства, суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова. Полный перечень минимальных размеров водных биоресурсов, разрешенных к отлову, можно просмотреть в Приложения 1 к Правилам любительского и спортивного рыболовства.

В то же время отлов некоторых малоценных и инвазивных видов водных биоресурсов (атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань-головня, солнечный окунь, тюлька, чебачок амурский) неограниченно .

Вместе с тем запрещено вылавливать те виды рыб, которые занесены в Красную книгу Украины (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, вязь, подуст, карась золотой и другие).

Следует помнить и о запрете на отлов форели в период ее нереста, которая продлится до 1 марта 2025 в водоемах в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.