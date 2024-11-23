В Украине завершились аукционы на право вылова рыбы на 2024 год: сколько денег пойдет в местные бюджеты

В 2024 году в торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялось 308 успешных электронных торгов за право промышленного вылова рыбы и других водных биоресурсов. Об этом сообщают в Государственном агентстве по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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По их результатам удалось получить 50,9 миллиона гривен. Общая стоимость лотов выросла по отношению к стартовым ценам примерно на 34% (с 38,15 миллиона гривен). На данный момент рыболовами фактически уплачено в местные бюджеты по заключенным договорам 49,6 миллиона гривен.

Это как минимум втрое больше, чем удавалось выручить в течение года во времена до проведения реформы рыбной отрасли: ранее годовая сумма поступлений за специспользование составляла 13-15 миллионов гривен.

В аукционных торгах на право специального использования водных биоресурсов конкурировали между собой от 2 до 10 человек. Больше всего участников (10) соревновалось за лот на право промышленного вылова в Кременчугском водохранилище на Днепре.

Самыми дорогими среди успешных аукционов стали лоты за право промысла в низовьях реки Днестр и Днестровском лимане, где при стартовой цене 0,28 миллиона гривен финальная стоимость продажи достигла 3,5 миллиона гривен.

13 ноября прошли последние аукционы на право специального использования водных биоресурсов: были разыграны лоты по вылову в Днепровско-Бугской устьевой системе и в низовьях Днестра и Днестровском лимане.

Напомним также, что 31 октября завершился срок подачи ежегодных электронных деклараций на право промыслового рыболовства и опытного вылова в 2025 году. Всего в Единую государственную электронную систему управления рыбным хозяйством (еРыба) было подано 214 деклараций.