В Україні завершилися аукціони на право вилову риби на 2024 рік: скільки грошей піде в місцеві бюджети

В 2024 році в торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулося 308 успішних електронних торгів за право промислового вилову риби та інших водних біоресурсів. Про це повідомляють у Державному агентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

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За їхніми результатами вдалося отримати 50,9 мільйона гривень. Загальна вартість лотів зросла відносно стартових цін приблизно на 34% (з 38,15 мільйона гривень). Наразі промисловими рибалками фактично сплачено до місцевих бюджетів за укладеними договорами 49,6 мільйона гривень.

Це вже щонайменше втричі більше, ніж вдавалося виручити за рік до проведення реформи рибної галузі: раніше річна сума надходжень за спецвикористання складала 13-15 мільйонів гривень.

В аукціонних торгах на право спеціального використання водних біоресурсів цьогоріч конкурували між собою від 2 до 10 осіб. Найбільше учасників (10) змагалося за лот на право промислового вилову у Кременчуцькому водосховищі на Дніпрі.

Найдорожчими серед успішних аукціонів стали лоти за право промислу у пониззі річки Дністер та Дністровському лимані, де при стартовій ціні 0,28 мільйона гривень фінальна вартість продажу досягла 3,5 мільйона гривень.

13 листопада пройшли завершальні цьогоріч аукціони на право спеціального використання водних біоресурсів: було розіграно лоти з вилову в Дніпровсько-Бузькій гирловій системі та у пониззі Дністра й Дністровському лимані.

Нагадаємо також, що 31 жовтня завершився термін подання щорічних електронних декларацій на право промислового рибальства та дослідного вилову у 2025 році. Всього до Єдиної державної електронної системи управління рибним господарством (еРиба) було подано 214 декларацій.