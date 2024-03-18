Реформа отрасли рыбного хозяйства: что дальше?

Рыбное хозяйство Украины может приносить миллиарды гривен прибыли предпринимателям, миллионы – в государственный бюджет. Для этого отрасль нужно реформировать.

В 2023 году Минагрополитики приступило к системным изменениям, имеющим целью несколько целей.

Первое – упростить ведение рыболовного бизнеса, для чего необходимо минимизировать контакты предпринимателей с госорганами и ввести современные цифровые сервисы. Вторая – демонополизировать отрасль, создать на рынке здоровые конкурентные условия деятельности и инструменты для привлечения инвестиций. Третья – имплементировать законодательные требования ЕС, что будет способствовать евроинтеграции Украины и откроет для нашего бизнеса европейские рынки.

Ради этого государство, в частности, борется с незаконным, неподотчетным и неконтролируемым рыболовством. По оценкам разных экспертов, теневой рынок к началу реформы составил от 6 до 9 млрд грн. Отдельные игроки не заинтересованы в развитии отрасли, введении современных цифровых решений и уплате налогов в госбюджет. Реформаторы вынуждены преодолевать недобродельных предпринимателей, однако настроены развивать и совершенствовать перспективную отрасль, что крайне необходимо в условиях войны.

Что уже запустили: платформа еРиба, электронные аукционы и GPS-трекинг рыболовных судов

Реформа отрасли рыбного хозяйства началась по инициативе Минагрополитики, Минцифры, Госрыбагентства и экспертов Офиса эффективного регулирования BRDO в 2023 году. Первым шагом и основой для цифровизации отрасли стал Закон №2989-IX .

Документ окончательно закрепил электронные аукционы на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (до этого они действовали, однако на основе экспериментального постановления КМУ). Конкурентная продажа договоров гарантирует каждому бизнесу равный доступ к общему природному ресурсу. Таким образом отрасль демонолизируется, а рынок – выходит из тени. Цифры для подтверждения: за 2023 год электронные аукционы принесли в государственный и местный бюджеты 95 млн гривен, за первые два месяца 2024 – 45 млн. гривен. До реформы количество поступлений за специспользование не превышало 13 млн. гривен в год.

Закон также ввел Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства – еРибу, пользуясь которой предприниматели смогут получать государственные услуги и разрешительные документы онлайн. Это также начало имплементации законодательства ЕС, которое является основой для Совместной рыбохозяйственной политики европейских стран.

На платформе еРыба уже доступны первые сервисы, например, электронное декларирование права на промысловое рыболовство. Инструмент госрегулирования является новым для украинцев евроинтеграционным требованием, аналогичным европейской лицензии на право промыслового рыболовства. Впрочем, Правительство ввело более простой инструмент для бизнеса – декларирование вместо лицензирования.

Система декларирования стала важным инструментом вывода рынка из тени и позволила впервые идентифицировать рыбоприемные пункты как специальное место для учета водных биоресурсов. В период проведения реформы поставлено на учет 147 новых рыбоприемных пунктов, что составляет 42% от общего количества существующих (349). Также была внедрена система дистанционного мониторинга судов с использованием GPS-трекеров. Сначала действия трекинговых требований предприниматели задекларировали 313 новых судов. До этого в этой области официально оперировало 982 корабля, то есть всего за два месяца их количество "увеличилось" (на самом деле - детенизировалось) на 31%.

До начала реформы отрасли рыбного хозяйства государство фактически не владело достоверными данными ни по учету водных биоресурсов на рыбоприемных пунктах, ни по рыболовным судам, которые используют субъекты рыбного хозяйства. Бывали случаи, когда два рыболовных судна совершали отлов под одним регистрационным номером, или когда одно судно было одновременно зарегистрировано двумя пользователями, что создавало условия для тенизации рынка.

Как дальше выводить рынок украинской рыбы из тени?

Полная прослеживаемость продукции рыбной отрасли – не прихоть украинских законодателей, а обязательное требование ЕС. Украина может стать для Европы ведущим экспортером рыбы и марикультуры, в том числе устриц, мидий, креветок, осетровых. Но для того чтобы наши производители открыли для себя европейские рынки, реформа должна продолжаться.

Сейчас Правительство планирует следующие шаги по борьбе с незаконным оборотом водных биоресурсов и противодействию теневому бизнесу:

- введение цифровых договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах;

- перевод процедуры получения разрешений на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах для осуществления промыслового рыболовства и опытного отлова в онлайн-формат;

- введение цифровых журналов учета рыбохозяйственной деятельности;

- маркировка орудий ловли.

Гарантировать легальность происхождения украинской рыбы позволит законопроект № 9545 , который ожидает первое чтение в Верховной Раде. Документ введет систему прослеживаемости водных биоресурсов от места отлова до продажи конечному покупателю или экспорту. Контроль будет распространяться как на сферу промыслового рыболовства, так и на отрасль аквакультуры (искусственного выращивания рыбной продукции), и будут использоваться для этого электронные товарно-транспортные накладные.

Продукция аквакультуры – особенно перспективное направление предпринимательства, учитывая ее экологичность. Для достижения устойчивой добычи водных биоресурсов ЕС ежегодно сокращает лов рыбы. Так в 2024 году планируется сократить отлов в средиземном море на 9,5% . В 2022 году объем мирового рынка аквакультуры составил 75,6 миллиона тонн ($289.6 млрд), к 2028 году он, по подсчетам международных экспертов, достигнет 100,3 миллиона тонн ($421.2 млрд). К сожалению, украинский рынок отстает от мирового по уровню технологичности и темпам роста – сейчас мы производим всего лишь 0,02% продукции аквакультуры в мире.

Практики стимулирования бизнеса в области аквакультуры мы можем позаимствовать у успешных соседей. Норвегия, крупный мировой производитель, ежегодно пополняет госбюджет на $600 млн. только за счет аукционов на право аквакультурной деятельности в прибрежных зонах страны. Только 20% этих поступлений государство оставляет себе, 80% направляются в Фонд аквакультуры, который перераспределяется в научные разработки и поддержку отрасли. Аналогичный Фонд развития рыбного хозяйства можно внедрить и в Украине в рамках фонда государственного бюджета Украины и наполнять его денежными средствами, полученными с аукционов и штрафов за нарушение правил рыболовства. Далее деньги распределялись бы на воспроизводство водных биоресурсов, оборудование современных рыбоприемных пунктов, закупку холодильных установок, обновление оборудования для аквакультуры и развитие научной деятельности.

Повысить инвестиционную привлекательность отрасли и стимулировать появление новых предприятий призванный законопроект № 8119 , что тоже ожидает рассмотрения депутатов. Документ будет вводить конкурентные и прозрачные аукционы по продаже прав на осуществление инвестиций в развитие аквакультуры. В рамках аукциона будут учитываться эффективность хозяйственной деятельности, влияние на окружающую среду, создание новых рабочих мест, экономическая выгода для государства и возможность выхода на экспортные рынки.

Последний пункт критически важен для импортозависимой украинской экономики: сейчас 80% внутреннего рынка потребления составляет рыба и рыбные продукты, завезенные из-за границы. Отечественная аквакультура имеет достаточный потенциал для того, чтобы изменить этот показатель и оставить в стране по крайней мере долю той валюты, которая ежегодно идет из экономики Украины – а это $389,4 млн. только за 2023 год.

Страна должна использовать свое удачное географическое положение, чтобы открыть для себя новые рынки и продавать в Европу рыбу и продукцию марикультуры. Рыбное хозяйство может стать современной и прибыльной отраслью экономики, от чего выиграют и предприниматели, и государство. Но для этого мир и европейские партнеры ждут от нас эффективных решений, направленных на сохранение окружающей среды и борьбу с коррупционными рисками в отрасли, поэтому реформа должна продолжаться.