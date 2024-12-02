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Категория
Агро
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В Украине будут развивать аквакультуру: что предлагается в рыбной отрасли

Правительство хочет стабилизировать производственную сферу продукции аквакультуры
Правительство планирует стабилизировать производственную область продукции аквакультуры. Фото: пресс-служба МинАПК

В Украине принят ряд законодательных инициатив, предусматривающих государственную поддержку сектора аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов. Создание эффективной системы воспроизводства водных биоресурсов разными видами рыб на рыбохозяйственных водных объектах будет способствовать увеличению объемов лова рыбы и улучшению экологического состояния водоемов, сообщает Госрыбагентство.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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Ведомство информирует, что утверждена новая бюджетная программа "Меры по вселению водных биоресурсов в рыбохозяйственные водные объекты (их части)".

Денежные средства будут поступать от роста стартовой цены на аукционе по продаже права на заключение договоров по специальному использованию водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) через электронные торги.

Особенности процесса зарыбления водоемов

Целью механизма зарыбления украинских водоемов является:

·          стабилизировать производственную сферу продукции аквакультуры;

·          создать предпосылки для дальнейшего роста ее производства;

·          увеличение общей рыбопродуктивности;

·          улучшение качественных характеристик сырьевой базы промысла;

·          сохранение биоразнообразия;

·          осуществление биологической мелиорации водоемов.

Ранее сообщалось, что в Украине стартует ежегодный запрет на вылов раков. В Госрыбагентстве отмечают, что за отлов раков в этот период предусмотрено наказание от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за один незаконно выловленный рак составляет 3 332 грн.

Автор:
Ольга Опенько