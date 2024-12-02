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В Украине будут развивать аквакультуру: что предлагается в рыбной отрасли
В Украине принят ряд законодательных инициатив, предусматривающих государственную поддержку сектора аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов. Создание эффективной системы воспроизводства водных биоресурсов разными видами рыб на рыбохозяйственных водных объектах будет способствовать увеличению объемов лова рыбы и улучшению экологического состояния водоемов, сообщает Госрыбагентство.
Ведомство информирует, что утверждена новая бюджетная программа "Меры по вселению водных биоресурсов в рыбохозяйственные водные объекты (их части)".
Денежные средства будут поступать от роста стартовой цены на аукционе по продаже права на заключение договоров по специальному использованию водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) через электронные торги.
Особенности процесса зарыбления водоемов
Целью механизма зарыбления украинских водоемов является:
· стабилизировать производственную сферу продукции аквакультуры;
· создать предпосылки для дальнейшего роста ее производства;
· увеличение общей рыбопродуктивности;
· улучшение качественных характеристик сырьевой базы промысла;
· сохранение биоразнообразия;
· осуществление биологической мелиорации водоемов.
Ранее сообщалось, что в Украине стартует ежегодный запрет на вылов раков. В Госрыбагентстве отмечают, что за отлов раков в этот период предусмотрено наказание от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за один незаконно выловленный рак составляет 3 332 грн.