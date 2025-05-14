Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про залучення інвестицій у рибну галузь

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону "Про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства".

Про це пише Урядовий портал.

Документ спрямований на створення правових та організаційних засад для залучення інвестицій у розвиток рибної галузі — зокрема, у сфери аквакультури (штучне вирощування риби) та марикультури (вирощування морепродуктів).

Метою законопроєкту є трансформація галузі на прибуткову, конкурентоспроможну й експортоорієнтовану. Очікується, що нові умови сприятимуть залученню капіталу, створенню нових підприємств, розширенню інфраструктури й підвищенню ефективності використання водних ресурсів України.

Окрему увагу в документі приділено створенню прозорих та конкурентних механізмів формування інвестиційних пропозицій, визначенню потенційних об’єктів для інвестування, а також умовам укладення договорів і контролю за їх виконанням.

Голова Держрибагентства Владислав Невеселий наголосив, що рибна галузь може стати потужним драйвером української економіки, і цей законопроєкт створює підґрунтя для такого розвитку.

Остаточне ухвалення документа очікується після доопрацювання до другого читання.

Додамо, Кабмін затвердив порядок використання коштів для фінансової підтримки сільськогоспвиробників, які займаються розведенням, утриманням, вирощуванням прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях.