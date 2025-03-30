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З 1 квітня в Україні починає діяти нерестова заборона на вилов риби

вилов риби, заборона
Обмеження стосуються більшості рибогосподарських водойм країни / Держрибагентство

З 1 квітня 2025 року в Україні розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Обмеження вводяться для забезпечення сприятливих умов розмноження водних біоресурсів і стосуються більшості рибогосподарських водойм країни.

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Про це повідомляє Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

У період нересту риболовля дозволяється лише з берега, поза межами нерестовищ, із використанням гачкових знарядь лову, що містять не більше двох гачків на одного рибалку. Також допускається лов спінінгом, але виключно з однією штучною приманкою.

Перелік територій, де вилов риби заборонено, визначений відповідними наказами територіальних управлінь Держрибагентства.

Тривалість нерестової заборони може варіюватися залежно від регіону та конкретної водойми. 

Під час нересту забороняється не лише вилов риби, а й пересування моторних суден і транспортних засобів по водоймах, за винятком випадків, передбачених законодавством. Промислове рибальство та підводне полювання також підпадають під заборону.

Порушення цих вимог тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також зобов’язання відшкодувати завдані рибному господарству збитки. Контроль за дотриманням заборони здійснюватиметься у посиленому режимі.

Голова Держрибагентства Владислав Невеселий наголосив, що нерест є критично важливим періодом для відновлення рибних запасів. Від його успішності залежить майбутня кількість риби у водоймах, тому рибалкам слід відповідально ставитися до встановлених обмежень.

Додамо, Кабмін затвердив порядок використання коштів для фінансової підтримки сільськогоспвиробників, які займаються розведенням, утриманням, вирощуванням прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях.

Автор:
Тетяна Гойденко