У Кременчуцькому водосховищі реалізовано всі лоти на промисловий вилов риби

Держрибагентство завершило реалізацію всіх 59 лотів на промисловий вилов риби в Кременчуцькому водосховищі, що свідчить про високу зацікавленість бізнесу в використанні водних біоресурсів цього регіону.

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Про це повідомляє Держрибагентство.

Ситуація в інших водоймах

За підсумками аукціонів, загалом укладено 183 договори на право спеціального використання водних біоресурсів у різних рибогосподарських об’єктах України.

Інші результати по ключових водоймах:

Кам’янське водосховище – 28 договорів із 39 запланованих,

Дніпровсько-Бузька гирлова система – 10 договорів із 35,

Канівське водосховище – 26 договорів із 29,

Київське водосховище – 11 договорів із 18,

Дніпровське водосховище – 9 договорів із 15,

Річка Дунай – 12 договорів із 15,

Пониззя Дністра та Дністровський лиман – 11 договорів із 15,

Тилігульський лиман – 4 договори з 11,

Березанський лиман – 6 договорів із 8,

Річка Дніпро (Чернігівська область) – 4 договори з 8,

Річка Десна (Чернігівська область) – 3 договори з 8.

Загалом на 2025 рік було виставлено 260 лотів, з яких на цей момент реалізовано близько 70%.

Нагадаємо, 21 лютого Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" було опубліковано 37 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов риби на семи водних біоресурсах: п’яти водосховищах та двох річках України.