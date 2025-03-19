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У Кременчуцькому водосховищі реалізовано всі лоти на промисловий вилов риби
Держрибагентство завершило реалізацію всіх 59 лотів на промисловий вилов риби в Кременчуцькому водосховищі, що свідчить про високу зацікавленість бізнесу в використанні водних біоресурсів цього регіону.
Про це повідомляє Держрибагентство.
Ситуація в інших водоймах
За підсумками аукціонів, загалом укладено 183 договори на право спеціального використання водних біоресурсів у різних рибогосподарських об’єктах України.
Інші результати по ключових водоймах:
- Кам’янське водосховище – 28 договорів із 39 запланованих,
- Дніпровсько-Бузька гирлова система – 10 договорів із 35,
- Канівське водосховище – 26 договорів із 29,
- Київське водосховище – 11 договорів із 18,
- Дніпровське водосховище – 9 договорів із 15,
- Річка Дунай – 12 договорів із 15,
- Пониззя Дністра та Дністровський лиман – 11 договорів із 15,
- Тилігульський лиман – 4 договори з 11,
- Березанський лиман – 6 договорів із 8,
- Річка Дніпро (Чернігівська область) – 4 договори з 8,
- Річка Десна (Чернігівська область) – 3 договори з 8.
Загалом на 2025 рік було виставлено 260 лотів, з яких на цей момент реалізовано близько 70%.
Нагадаємо, 21 лютого Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" було опубліковано 37 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов риби на семи водних біоресурсах: п’яти водосховищах та двох річках України.