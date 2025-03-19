В Кременчугском водохранилище реализовано все лоты на промышленный лов рыбы

Госрыбагентство завершило реализацию всех 59 лотов на промышленный лов рыбы в Кременчугском водохранилище, что свидетельствует о высокой заинтересованности бизнеса в использовании водных биоресурсов этого региона.

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Об этом сообщает Госрыбагентство.

Ситуация в других водоемах

По итогам аукционов в целом заключено 183 договора на право специального использования водных биоресурсов в различных рыбохозяйственных объектах Украины.

Другие результаты по ключевым водоемам:

Каменское водохранилище – 28 договоров из 39 запланированных,

Днепровско-Бугская устьевая система – 10 договоров из 35,

Каневское водохранилище – 26 договоров из 29,

Киевское водохранилище – 11 договоров из 18,

Днепровское водохранилище – 9 договоров из 15,

Река Дунай – 12 договоров из 15,

Низма Днестра и Днестровский лиман – 11 договоров из 15,

Тилигульский лиман – 4 договора из 11,

Березанский лиман – 6 договоров из 8,

Река Днепр (Черниговская область) – 4 договора из 8,

Река Десна (Черниговская область) – 3 договора из 8.

В общей сложности на 2025 год было выставлено 260 лотов, из которых на данный момент реализовано около 70%.

Напомним, 21 февраля Госрыбагентством в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" было опубликовано 37 объявлений о проведении аукционов на промышленный лов рыбы на семи водных биоресурсах: пяти водохранилищах и двух реках Украины.