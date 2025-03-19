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В Кременчугском водохранилище реализовано все лоты на промышленный лов рыбы
Госрыбагентство завершило реализацию всех 59 лотов на промышленный лов рыбы в Кременчугском водохранилище, что свидетельствует о высокой заинтересованности бизнеса в использовании водных биоресурсов этого региона.
Об этом сообщает Госрыбагентство.
Ситуация в других водоемах
По итогам аукционов в целом заключено 183 договора на право специального использования водных биоресурсов в различных рыбохозяйственных объектах Украины.
Другие результаты по ключевым водоемам:
- Каменское водохранилище – 28 договоров из 39 запланированных,
- Днепровско-Бугская устьевая система – 10 договоров из 35,
- Каневское водохранилище – 26 договоров из 29,
- Киевское водохранилище – 11 договоров из 18,
- Днепровское водохранилище – 9 договоров из 15,
- Река Дунай – 12 договоров из 15,
- Низма Днестра и Днестровский лиман – 11 договоров из 15,
- Тилигульский лиман – 4 договора из 11,
- Березанский лиман – 6 договоров из 8,
- Река Днепр (Черниговская область) – 4 договора из 8,
- Река Десна (Черниговская область) – 3 договора из 8.
В общей сложности на 2025 год было выставлено 260 лотов, из которых на данный момент реализовано около 70%.
Напомним, 21 февраля Госрыбагентством в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" было опубликовано 37 объявлений о проведении аукционов на промышленный лов рыбы на семи водных биоресурсах: пяти водохранилищах и двух реках Украины.