Промышленный лов рыбы: объявлено 37 аукционов на семи локациях

21 февраля Госрыбагентством в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" опубликовано 37 объявлений о проведении аукционов на промышленный отлов рыбы на семи водных биоресурсах: пяти водохранилищах и двух реках Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и биоресурсов Украины.

Промышленный отлов рыбы будет разрешен в Кременчугском, Каневском, Каменском, Днепровском и Киевском водохранилищах, а также реке Десна с озерами в пределах Черниговской области и реке Днепр в пределах Черниговской области.

В объявлении об аукционе лоты распределены следующим образом:

Кременчугское водохранилище – 5 лотов;

Каневское водохранилище – 4 лота;

Каменское водохранилище – 5 лотов;

Днепровское водохранилище – 6 лотов;

Киевское водохранилище – 8 лотов;

река Десна с озерами в пределах Черниговской области – 5 лотов;

река Днепр в пределах Черниговской области – 4 лота.

Аукцион пройдет 5 марта 2025 года. Субъекты хозяйствования, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах и задекларировали право на это путем подачи соответствующей электронной декларации, могут подать заявки на участие в аукционных торгах до 20:00 4 марта 2025 года.

Какие требования к участникам аукциона?

Для участия в аукционе на промышленный отлов водных биоресурсов заявители платят гарантийный и регистрационный взнос на банковский счет оператора и подают заявку на участие в аукционе через свой личный кабинет в электронной торговой системе для регистрации как участника вместе со следующими документами:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ФЛП;

документ о регистрации в государстве местонахождение заявителя (выписка из торгового, банковского или судебного реестра и т.п.);

документы, подтверждающие уплату гарантийного взноса и регистрационного взноса;

справка произвольной формы об открытии банковского счета;

справка об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы.

Кроме того, необходимо предоставить участникам аукциона документы, подтверждающие полномочия на подписание договора (для юридических лиц). Такими документами могут быть:

приказ о назначении руководителя предприятия на должность с соответствующими полномочиями по подписанию договоров;

протокол/выписка из протокола собрания учредителей с решением о назначении руководителя предприятия, где отмечено отсутствие ограничений на подписание договоров;

устав или другие учредительные документы с изменениями.

Напомним, в январе Госрыбагентством в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" было опубликовано 50 объявлений о проведении аукционов на промышленный отлов водных биоресурсов, в том числе в реках, озерах и пяти водохранилищах .