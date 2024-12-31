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Агро
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Объявлены новые аукционы на промысловый лов рыбы. Перед этим торги отменили из-за неработающего реестра юрлиц

отлов рыбы, рыбалка
Иллюстративное фото: Госэкоинспекция

Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ опубликовало в системе "Прозорро.Продажи" первые объявления о проведении аукционов на промысловый лов водных биоресурсов в Днепровско-Бугской устьевой системе, Березанском лимане, реке Дунай, низовьях реки Днестр и Днестровском лимане.

Как говорится в сообщении ведомства, торги должны пройти 13 января. Соответственно, субъекты хозяйствования, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах и задекларировали право на это путем подачи соответствующей электронной декларации, могут подать заявки на участие до 12 января.

ГАРХ также публикует список документов, необходимых для участия в аукционах на промысловый лов рыбы. Среди них, в частности, указана выписка из Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей.

Напомним, что накануне агентство сообщило об отмене аукционов по продаже права промыслового лова рыбы в днепровских водохранилищах и в Десне, которые должны были состояться 3 января. В общей сложности на них должен был быть разыгран 51 лот.

Причиной же для отмены была названа невозможность получения субъектами хозяйствования, которые планируют принять участие в торгах, выписки из реестра юрлиц и ФЛП, поскольку тот перестал работать в результате масштабной российской кибератаки 19 декабря. При этом сами аукционы были объявлены значительно позже этой атаки, а именно 23 декабря.

Однако в настоящее время в системе "Прозорро.Продажи" вышеупомянутые десятки аукционов на право отлова в днепровских водохранилищах числятся с датой проведения уже 15 января. Сообщений о них и соответствующие объяснения ГАРХ пока не публиковало.

Автор:
Тимофей Беспятов