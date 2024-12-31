В Украине отменили первые 50 аукционов на промышленный лов рыбы-2025: названа причина

Первые аукционы на промышленный лов водных биоресурсов в Украине в 2025 году отменены. Об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Причиной названа масштабная кибератака РФ, в результате которой была временно приостановлена работа государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции Украины, в частности, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Это, соответственно, сделало невозможным получение субъектами хозяйствования, которые планируют принять участие в аукционах, выписок из этого реестра, что и обусловило необходимость отмены объявленных торгов.

Отмечается, что аукционы на промысловый лов рыбы состоятся после возобновления работы реестра и будут "в ближайшее время" повторно опубликованы в системе "Прозорро.Продажи", о чем ГАРХ сообщит дополнительно.

Напомним, что 20 декабря, несмотря на информацию об упомянутой кибератаке, агентство анонсировало объявление первых аукционов на право вылова биоресурсов в 2025 году. 23 декабря были опубликованы соответствующие объявления со сроком подачи заявок до 2 января. Торги должны были пройти 3 января.

Речь шла о следующем количестве лотов: Киевское водохранилище – 7, Каневское – 7, Кременчугское – 10, Каменское – 9 лотов, Днепровское – 7, Десна с озерами в пределах Черниговской области – 5, Днепр в пределах Черниговской области – 6. В целом же на следующий год сформировано 260 лотов.

Напомним, что в текущем году в системе "Прозорро.Продажи" состоялось 308 успешных электронных аукционов на право вылова рыбы и других водных биоресурсов (последние торги прошли 13 ноября). По их результатам удалось получить 50,9 миллионов гривен.

19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры, следствием чего, в частности, стало прекращение работы приложения "Дія" и сайта Минюста. Заявлялось, что на первоочередное преодоление последствий уйдет около двух недель.

В частности, в первую очередь усилия государства должны были пойти на возобновление работы нотариальных реестров. Утром 30 декабря Минюст через соцсети (его сайт не работает до сих пор) сообщил о возобновлении доступа к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Единому реестру специальных бланков нотариальных документов.