В Украине стартуют аукционы на промышленный лов рыбы в 2025 году

23 декабря в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" будут объявлены первые аукционы на промышленный лов рыбы в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отмечают, что в 2025 году промышленный отлов водных биоресурсов уже третий год будет осуществляться на основе электронных аукционов – прозрачного и конкурентного механизма распределения государственного ресурса (рыбы и других водных биоресурсов), что способствует честной конкуренции между промысловыми рыболовами, а также предоставляет возможность участникам приобщиться к рыбному бизнесу.

"Субъекты хозяйствования, которые планируют заниматься промысловым отловом рыбы и задекларировали право на это путем подачи соответствующей электронной декларации, смогут вскоре участвовать в аукционных торгах", — подчеркивают в МинАПК.

Отмечается, что 23 декабря 2024 в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" будут объявлены первые аукционы на промышленный лов водных биоресурсов в 2025 году.

Всего на следующий год сформировано 260 лотов.

Как сообщают в МинАПК, подробная информация о лотах, датах объявлений и проведении аукционов, сроках принятия заявлений, размерах гарантийных взносов, объемах и видах водных биоресурсов, орудиях лова и т.д. будет опубликована на информационных ресурсах Госрыбагентства и в государственной системе "Прозорро.Продажи".

Заметим, в 2024 году в торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялось 308 успешных электронных торгов за право промышленного отлова рыбы и других водных биоресурсов.

По их результатам удалось получить 50,9 миллионов гривен. Общая стоимость лотов выросла по отношению к стартовым ценам примерно на 34% (с 38,15 миллиона гривен). В настоящее время промысловыми рыболовами фактически уплачено в местные бюджеты по заключенным договорам 49,6 миллиона гривен.

Это уже по меньшей мере в три раза больше, чем удавалось выручить за год до проведения реформы рыбной отрасли : ранее годовая сумма поступлений за специспользование составляла 13-15 миллионов гривен.

Напомним также, что Верховная Рада приняла закон о новых правовых и организационных принципах инвестирования в рыбное хозяйство. В частности, документ предусматривает составление перечня конкретных объектов и определение объемов инвестирования, регулирует использование земли для установки необходимых сооружений и оборудования, вводит контроль и мониторинг выполнения инвестдоговоров.